"Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo
TRAGEDIJA
STRAVIČAN SNIMAK PADA TURSKOG VOJNOG AVIONA: Ogromni Super Herkules pada ka zemlji, pakao na granici Azerbejdžana i Gruzije (VIDEO)
Tursko ministarstvo odbrane objavilo je danas da se srušio turski kargo avion na granici Azerbejdžana i Gruzije.
"Teretni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana ka Turskoj, srušio se u Gruziji", navelo je tursko ministarstvo i dodalo:
"Počele su akcije potrage i spasavanja, u koordinaciji sa gruzijskim vlastima".
Još se ne zna koliko je ljudi bilo u avionu i šta je prevozio.
U pitanju je ogroman avion C130, poznatiji kao Super Herkules, američkog proizvođača Lokid Martin.
