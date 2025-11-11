Slušaj vest

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif okrivio je Indiju za samoubilački napad u Islamabadu u kome je danas poginulo najmanje 12, a povređeno preko 20 ljudi. Iako je nedavni rat između Indije i Pakistana zvanično okončan uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa, očigledno je da tenzije između dve nukelarne sile ne jenjavaju.

Ne pružajući nikakve dokaze koji bi potkrepili njegovu izjavu, Šarif je rekao: „Oba napada su najgori primeri indijskog državnog terorizma u regionu.“

„Vreme je da svet osudi takve zloglasne zavere Indije“, dodao je, prema vladinoj objavi na X, a prenosi Al Jazeera.

„Nastavićemo rat protiv njih dok se potpuno ne eliminiše pošast terorizma“, prenosi Al Jazeera.

Napadač je pokušao da uđe u zgradu suda, ali je aktivirao eksplozivnu napravu ispred, blizu policijskog vozila, nakon što je tamo čekao oko 10 do 15 minuta, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mosin Nakvi novinarima na licu mesta.

Podsetimo, u jučerašnjoj eksploziji automobila stradalo je najmanje osam ljudi u blizini poznate Crvene tvrđave u indijskoj prestonici Nju Delhiju.

Poslednja dva događaja pokazuju da napetost između dve države ne prestaje, iako je nedavni rat između Indije I Pakistana zvanično okončan, uz posredovanje SAD i američkog predsednika Donalda Trampa, prilikom čega su se obe strane složile oko potpunog i neposrednog prekida vatre.

Podsetimo, rat je usledio dve nedelje nakon što je Indija optužila Pakistan za umešanost u napad u indijskom delu Kašmira u kojem je ubijeno 26 ljudi - uglavnom hinduističkih turista.

