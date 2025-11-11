Slušaj vest

Vozilo koje prevozi putnike na Međunarodnom aerodromu Dalis kod Vašingtona udarilo je juče popodne u priključnu rampu, a zbog povreda koje nisu opasne po život 18 ljudi je hospitalizovano, javili su zvaničnici.

Nesreća vozila koje prevozi putnike od terminala do aviona dogodila se juče oko 16.30. dok se ono približavalo priključnoj rampi gde se zaustavlja da dozvoli putnicima da uđu u zgradu, javila je Uprava aerodroma Vašingtona.

Povređeni putnici nisu životno ugroženi a u bolnicu ih je prevezla vatrogasna služba, navela je Uprava.

Aerodrom je otvoren i radi normalno, dodato je u saopštenju.

Na aerodromu Dalis ima 19 takvih vozila, ili kako ih zovu pokretnih čekaonica, i mogu da prevezu do 102 putnika, prema vebsajtu aerodroma.

Oni su dugi oko 16,5 metara i široki oko 4,9 metara.

(Kurir.rs/Beta-AP)

