Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan odmah se oglasio povodom rušenja turskog teretnog aviona na granici Azerbejdžana i Gruzije.

"Preduzimaju se radnje da se što pre stigne do mesta gde je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je Erdogan.

Turski ninistar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja potvrdio je da je reč o super masivnom avionu C130, poznatom kao Herkules.

"Sa velikom tugom sam saznao da je naš vojski kargo avion C130 Ministarstva odbrane, koji je dolazio iz Azerbejdžana u našu zemlju, pao na granici Gruzije i Azerbejdžana. Spasilačke akcije se nastavljaju. Telefonom sam razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Gruzije, gospodinom Gelom Geladzeom. On je, takođe, krenuo na mesto nesreće", rekao je Jerilkaja.ana. Potraga i spasavanje su u toku. Razgovarao sam telefonom sa gruzijskim ministrom unutrašnjih poslova Gelom Geladzeom. Ministar je takođe na putu ka mestu događaja.“

Avion je pao neposredno na granici Gruzije i Azerbejdžana, na oko pet kilometara unutar gruzijske teritorije.