KO JE TIMUR MINDIČ, BLISKI PRIJATELJ I SARADNIK ZELENSKOG: U centru korupcionaške afere, pobegao pre pretresa (FOTO)
Timur Mindič, biznismen i bliski saradnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nalazi se u centru velike antikorupcijske istrage koja potresa sam vrh vlasti.
Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) juče je izvršio pretrese na lokacijama u Kijevu povezanim sa Mindičem, ali je on pobegao neposredno pre operacije, prema informacijama iz pravosudnih izvora.
Istraga se odnosi na obimnu korupcijsku mrežu u energetskom sektoru, u koju je navodno umešana i državna nuklearna kompanija Energoatom, prenosi Kijev Independent.
Blizak saradnik i bivši poslovni partner Zelenskog
Prema navodima pravosudnih izvora, istraga protiv Timura Mindiča bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih su vlasti u julu ove godine pokušale da ograniče nezavisnost Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU). Mindič, koji je suvlasnik produkcijske kuće Volodimira Zelenskog – Kvartal 95, navodno je iskoristio bliske veze s ukrajinskim predsednikom da značajno poveća svoj uticaj u proteklim godinama. Ni iz njegovog kabineta, niti iz kabineta predsednika Zelenskog nije stigao komentar na ove navode.
Timur Mindič (46), preduzetnik i filmski producent iz Dnjepra, ranije je bio poslovni partner oligarha Igora Kolomojskog, koji ga je, prema sopstvenim rečima, i upoznao sa Zelenskim pre njegovog ulaska u politiku. Mindič i Zelenski su dugogodišnji prijatelji i bivši suvlasnici produkcijske kuće Kvartal 95, čiji je Zelenski udeo preneo 2019. godine, nakon izborne pobede.
Bliske lične veze
Njihovo prijateljstvo potvrđeno je više puta. Zelenski je 2019. godine koristio oklopno vozilo koje mu je obezbedio Mindič, a dve godine kasnije proslavio je rođendan u njegovom stanu. Te iste 2021. godine, Mindič je prisustvovao proslavi rođendana šefa predsedničkog kabineta Andrija Jermaka u državnoj rezidenciji. Mediji su takođe izvestili da je Mindič tokom 2020. godine najmanje tri puta posetio predsednički kabinet, gde se sastajao sa Jermakom.
