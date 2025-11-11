Slušaj vest

Timur Mindič, biznismen i bliski saradnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nalazi se u centru velike antikorupcijske istrage koja potresa sam vrh vlasti.

Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) juče je izvršio pretrese na lokacijama u Kijevu povezanim sa Mindičem, ali je on pobegao neposredno pre operacije, prema informacijama iz pravosudnih izvora.

Istraga se odnosi na obimnu korupcijsku mrežu u energetskom sektoru, u koju je navodno umešana i državna nuklearna kompanija Energoatom, prenosi Kijev Independent.

Blizak saradnik i bivši poslovni partner Zelenskog

Prema navodima pravosudnih izvora, istraga protiv Timura Mindiča bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih su vlasti u julu ove godine pokušale da ograniče nezavisnost Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU). Mindič, koji je suvlasnik produkcijske kuće Volodimira Zelenskog – Kvartal 95, navodno je iskoristio bliske veze s ukrajinskim predsednikom da značajno poveća svoj uticaj u proteklim godinama. Ni iz njegovog kabineta, niti iz kabineta predsednika Zelenskog nije stigao komentar na ove navode.

Timur Mindič (46), preduzetnik i filmski producent iz Dnjepra, ranije je bio poslovni partner oligarha Igora Kolomojskog, koji ga je, prema sopstvenim rečima, i upoznao sa Zelenskim pre njegovog ulaska u politiku. Mindič i Zelenski su dugogodišnji prijatelji i bivši suvlasnici produkcijske kuće Kvartal 95, čiji je Zelenski udeo preneo 2019. godine, nakon izborne pobede.

Bliske lične veze