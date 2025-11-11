Slušaj vest

Padom turskog aviona Super Herkules C130 počeli su da se bave i ruske grupe na Telegramu, a jedna od njih pretpostavlja da je reč o eksploziji unutar aviona.

Ruski pro-vojni Telegram kanal Militarist napisao je:

"Deluje da se turski C130 raspao u vazduhu, najverovatnije zbog eksplozije u samoj letelici", napisali su Rusi, preneo je Dejli mejl i naveo da se mesto pada udaljeno oko 100 milja (160 kilometara od granice sa Rusijom).

1/5 Vidi galeriju Pad turskog vojnog teretnog aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Printscreen X

Međutim, zasad ne postoji zvanično objašnjenje o uzroku pada

O padu se oglasio i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, koji je rekao da će, "uz Božju volju, Turska izaći sa najmanjom štetu".

Direktor komunikacija turskog predsednika Burhanetin Duran je izjavio: