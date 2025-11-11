RUSI O RUŠENJU NATO SUPER HERKULESA: Spekulacije vojnog Telegram kanala iz Rusije pominju eksploziju u letelici, prve fotografije sa mesta pada (FOTO)
Padom turskog aviona Super Herkules C130 počeli su da se bave i ruske grupe na Telegramu, a jedna od njih pretpostavlja da je reč o eksploziji unutar aviona.
Ruski pro-vojni Telegram kanal Militarist napisao je:
"Deluje da se turski C130 raspao u vazduhu, najverovatnije zbog eksplozije u samoj letelici", napisali su Rusi, preneo je Dejli mejl i naveo da se mesto pada udaljeno oko 100 milja (160 kilometara od granice sa Rusijom).
Međutim, zasad ne postoji zvanično objašnjenje o uzroku pada
O padu se oglasio i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, koji je rekao da će, "uz Božju volju, Turska izaći sa najmanjom štetu".
Direktor komunikacija turskog predsednika Burhanetin Duran je izjavio:
"Danas popodne, nakon pada vojnog kargo aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, hitno su pokrenute spasilačke akcije. Radi tačnog informisanja javnosti, važno je da se uzimaju u obzir samo zvanične izjave naših institucija i da se ne dele informacije koje nisu potvrđene. Javnost mora da ima uvid samo u istinu“.
(Kurir.rs/DailyMail/Sabah/P.V.)