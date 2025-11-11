Slušaj vest

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je u srušenom avionu bilo 20 ljudi.

"U vojnom kargo avionu C130 bilo je 20 osoba, uključujući i posadu. Potraga i akcije spasavanja su u toku i nastaviće se", navelo je ministarstvo iz Ankare.

"Vojni transportni avion C130, koji je poleteo iz Azerbejdžana i srušio se na teritoriji Gruzije, nosio je 20 ljudi. Pokrenute su koordinisane akcije potrage i spasavanja zajedno sa gruzijskim vlastima", saopštilo je ministarstvo.

Među 20 osoba su piloti i članovi vojnog osoblja.

Zvaničan uzrok nesreće nije objavljen, iako su već počele spekulacije, na osnovu snimka, kako je došlo do nesreće, a pojavile su se i prve fotografije.

Oglasio se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, koji je rekao da će uz Božju pomoć Turska izaći iz ove tragedije.

C-130 je vojni transportni avion koji koristi više zemalja za prevoz tereta.

Zovu ga i Super Herkules zbog njegove izdržljivosti, sposobnosti sletanja na kratke piste i velike nosivosti.

Kada je prazan, težina mu je oko 35 tona, a maksimalna težina pri uzletanju (sa gorivom i teretom) je do 79 tona.