Desetine prestravljenih putnika ostalo je da pluta u Karipskom moru nakon što je katamaran kojim su putovali potonuo tokom izleta.

Oko 55 turista je učestvovalo u jedrenju kao deo svog krstarenja u subotu u Dominikanskoj Republici.

Katamaran od 12 metara kojim su putovali, nazvan Boka de Juma I, procurio je i brzo počeo da tone u zalivu Samana.

Jahta je puna vode, a slike sa mesta događaja prikazuju desetine turista kako se njišu u moru noseći prsluke za spasavanje.

Mornarica, službe civilne zaštite i ekipe za hitne intervencije pokrenule su spasilačku misiju kako bi spasile 55 putnika koji su ostali zarobljeni u otvorenim vodama.

Spasioci su na kraju uspeli da izvuku sve turiste iz mora nepovređene.

Slike spasavanja pokazuju deo katamarana kako viri kroz površinu vode pre nego što je potpuno nestao.

Pokrajinski direktor civilne zaštite rekao je za dnevni list Dominikanske Republike „Diario Libre“ da je uzrok potonuća još uvek nepoznat i da ga istražuju stručnjaci.

Preliminarni nalazi ukazuju na „tehnički kvar“ u trupu katamarana.