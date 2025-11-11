Slušaj vest

Novootvoreni most u kineskoj provicniji Sečuan srušio se delimično, ali još nije poznato da li ima žrtava.

Deo prilaza mostu Hongći i deo trupa urušili su se i izazvali klizišta, prenosi Rojters.

Most dužine 748 metara deo je državnog autoputa koji provinciju povezuje sa Tibetom, a do pukotina je navodno došlo zbog velike količine padavina.

Izgradnja mosta završena je ranije ove godine, a izvođači radova bile su kompanije Sečuan rouds i Bridž grupa.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Prenela: M. V.)

