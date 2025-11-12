Slušaj vest

Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je u Sokolovu u debati sa đacima da se ne sme beskrajno tolerisati rusko upadanje u vazdušni prostor članica NATO i da će saveznici jednom morati da obore neki od tih borbenih aviona, kao što je to svojevremeno učinila Turska.

"Ima naroda kojima je dovoljno reći: nemojte to da radite, loše će završiti. U slučaju nekih to mora loše da završi da shvate da to nije ispravan put. Rusi to danas pokušavaju sa nama. Testiraju ne samo kako funkcioniše protivvazdušna odbrana pojedinih zemalja, integrisani sistem NATO, već i koliko smo odlučni da se zaista branimo", kazao je predsednik u debati sa đacima Karlovarskog regiona na zapadu zemlje.

Pavel je upozorio da je Rusija država koja u svemu što radi poštuje isključivo silu, dok suzdržanost tumači kao slabost a slabić po Rusima ne zaslužuje ništa drugo do da bude otirač.

"Ne kažem da bi trebalo da svaki upad u vazdušni prostor kaznimo time što ćemo oboriti ruski vojni avion, ali ako to bude nužno, ako oni nastave upade onda ćemo morati jednom to da uradimo da Rusi shvate da postoje pravila i da se ona ne krše", kazao je Pavel.

Češki predsednik đacima je ispričao da dok je bio na čelu Vojnog komiteta NATO Rusija je stalno narušavala turski vazdušni prostor.

"Provocirali su, testirali kuda mogu da zađu dok se Turci, kada su avioni upali po deseti put, nisu naljutili i jednostavno dva, tri aviona oborili. I bio je mir", kazao je Pavel.

Dodao je da se nisu ispunile bojazni da će to dovesti do eskalacije i krize jer su Rusi shvatili da su kažnjeni za ono što su pokušavali.

"Rusija je shvatila da pred njom stoji protivnik koji neće dozvoliti narušavanje svog vazdušnog prostora i prestala je to da radi", kazao je Pavel.

Petr Pavel je prema najnovijoj anketi posle Vaclava Havela najomiljeniji predsednik Češke, za njim je kao treći ostao Vaclav Klaus dok su Česi za najgoreg predsednika koga je imala Češka označili Pavelovog prethodnika Miloša Zemana.