Bivši predsednik Belgijskog nacionalnog fronta, Salvatore Nikotra, osnovao je novu krajnje desničarsku frankofonsku stranku pod skraćenicom TRAMP, koja nosi ime po američkom predsedniku Donaldu Trampu, prenosi briselski Politiko.

Nikotra je objasnio da je naziv stranke ujedno i akronim za „Tous Rassemblés pour l’Union des Mouvements Populistes“ („Svi ujedinjeni za Uniju populističkih pokreta“).

– Donald Tramp je vrhunski simbol populizma. On savršeno predstavlja ono za šta se mi zalažemo – rekao je Nikotra, dodajući da se TRAMP razlikuje od flamanske stranke Vlaams Belang, jer neće promovisati separatizam.

Prema njegovim rečima, cilj nove stranke je učešće na belgijskim parlamentarnim izborima, kao i na izborima za Evropski parlament 2029. godine.

Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

– Mi smo desničarska populistička stranka sa socijalnim prizvukom – naglasio je Nikotra.

Osnivačka skupština stranke zakazana je za 30. novembar.

(Kurir.rs/Blic/Prenela: M. V.)

