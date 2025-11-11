Slušaj vest

Svi članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli, su u današnjem padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, preneo je Juronjuz.

Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži Iks.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

"Uz božju volju, prebrodićemo ovu nesreću. U našim molitvama smo uz naše mučenike", rekao je Erdogan.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.