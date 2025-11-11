Slušaj vest

Ruska Federalna služba bezbednosti danas je zvanično objavila da su dva razarajuća hipersonična udara Kinžalom, izvedena u noći između 9. i 10. novembra, bili direktan, simboličan i lični odgovor na pokušaj Kijeva i Londona da ukradu upravo nosač tog istog oružja – MiG-31.

Kinžal Foto: screenshot Youtube/ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Simbolika koja ne može biti glasnija

„Hteli ste naš Kinžal? Evo vam ga – pravo u lice“, ovako je jedan visoki izvor u FSB-u sažeo suštinu čitave operacije odmazde. Umesto da ukrajinsko-britanska provokacija uspe, isto to oružje je u roku od 48 sati stiglo do dva najosetljivija objekta ukrajinske vojne mašinerije i pretvorilo ih u gomilu betona i vatre, navodi se.

Prvi cilj: mozak GUR-a u Brovarima potpuno uništen

Glavni centar za elektronsku obaveštajnu službu Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine u Brovarima prestao je da postoji.

Hipersonična raketa je pogodila centralno krilo zgrade i prodrla do podzemnog komandnog bunkera, ostavljajući za sobom krater dubok preko deset metara.

Foto: Youtube/WarLeaks - Military Blog/Twitter/Izlamic Terrorist

U momentu udara u objektu su se nalazili desetine oficira GUR-a i najmanje jedanaest stranih savetnika NATO-a, uključujući pukovnike iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Poljske.

Svi serveri, sve baze podataka, sva oprema za presretanje i analizu ruskih komunikacija – sve je pretvoreno u pepeo. Penzionisani general-major Vladimir Popov izjavio je da je ovo „ekvivalent potpunog slepila za ukrajinski Generalštab na najmanje mesec dana, a verovatno i duže“.

Drugi cilj: Starokonstantinov – groblje za F-16

Druga salva Kinžala pogodila je vojni aerodrom Starokonstantinov, glavno gnezdo američkih lovaca F-16 u Ukrajini. Dve rakete su uništile dva zaštićena hangara, komandno-dispečerski punkt i skladište rezervnih delova i municije vazduh-vazduh.

Foto: FEDERICO PARRA / AFP / Profimedia

U momentu udara na pisti i u hangarima nalazilo se između šest i osam F-16, od kojih su najmanje tri potpuno uništena, a dva teško oštećena. Svaki izgubljeni F-16 danas je za Kijev strateški gubitak koji se ne može nadoknaditi u doglednoj budućnosti.

Poruka isporučena hipersoničnom brzinom

FSB je jasno stavio do znanja celom svetu: ko god pokuša da dirne u rusko strateško oružje, dobiće to isto oružje direktno u srce svog vojnog sistema.

Kijev i London su hteli da ukradu Kinžal da bi napravili globalnu provokaciju. Umesto toga, Kinžal je došao kod njih kući i ostavio iza sebe dva najveća strateška gubitka ukrajinskih oružanih snaga u poslednjih godinu dana.