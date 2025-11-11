Slušaj vest

Britanski mobilni PVO sistem „Raven“ ponovo je u žiži pažnje — ovoga puta zbog snimaka koji prikazuju uspešno obaranje ruskih krstarećih raketa i dronova.

Ukrajinska vojska tvrdi da je ovaj improvizovani sistem kratkog dometa u poslednjim napadima pokazao izuzetnu efikasnost, potvrđujući da se britansko oružje sve aktivnije koristi na frontu.

Ovo je ujedno i prvi put da Kijev zvanično prikazuje rezultate rada „Raven“-a, koji je dugo bio obavijen tajnom.

Posle više od tri godine od prvih isporuka, ukrajinska vojska je konačno prikazala prve snimke uspešnog dejstva britanskog PVO sistema „Raven“, koji je, prema podacima Kijeva, oborio tri ruske krstareće rakete Kh-59, jednu Kh-101, kao i više bespilotnih letelica.

Sistem, koji se sastoji od dve rakete kratkog dometa AIM-132 ASRAAM postavljene na 6×6 šasiju Supacat HMT-600, predstavlja improvizovano, ali veoma mobilno rešenje za brze PV reakcije na taktičkom nivou.

Foto: Printskrin Youtube

Ministarstvo odbrane Velike Britanije je još 2023. godine isporučilo osam sistema „Raven“, poznatih i pod neformalnim nazivom „Frankensam“, dok je u maju 2025. potvrđeno da će još pet lansera biti dostavljeno Ukrajini. Iako su se ovi sistemi pojavili na frontu pre dve i po godine, tek sada se objavljuju snimci njihove uspešne upotrebe.

„Raven“ koristi infracrveni sistem navođenja i deluje bez emitovanja radara, što mu omogućava da deluje iz zasede protiv niskoletećih ciljeva, poput krstarećih raketa i dronova. Domet sistema je oko 15 kilometara, a rakete dostižu brzinu preko 3 maha, što omogućava brzu reakciju na iznenadne pretnje. Iako je broj ovih sistema ograničen, njihova mobilnost i niski elektronski potpis čine ih korisnim kao popunu „rupa“ u ukrajinskom PVO sistemu, između kompleksa Patriot, IRIS-T i Buk.