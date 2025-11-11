Slušaj vest

Američki nosač aviona „Džerald Ford“ premešten je u latinoamerički region, saopštili su američki zvaničnici u utorak, čime je dramatično eskaliralo gomilanje vojnih snaga usled napetosti s Venezuelom.

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je raspoređivanje Forda u region u oktobru, pridruživši se floti od osam ratnih brodova, nuklearne podmornice i aviona F-35 koji se već nalaze na Karibima.

Ford, pušten u službu 2017. godine, najnoviji je američki nosač aviona i najveći na svetu, sa više od 5.000 mornara.

Američki nosač aviona Džerald Ford Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia, EPA, Profimedia

Pentagon je potvrdio dolazak i rekao da će Ford pomoći u „suzbijanju trgovine narkoticima i degradaciji i demontaži transnacionalnih kriminalnih organizacija“.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro tvrdi da je američko gomilanje osmišljeno da ga svrgne sa vlasti.