Slušaj vest

Vojno-transportni avion Lockheed C-130E Hercules turskog ratnog vazduhoplovstva srušio se danas u oblasti Signagi na istoku Gruzije, nedaleko od granice sa Azerbejdžanom.

Letelica, pozivnog znaka TUAF543, poletela je sa azerbejdžanskog aerodroma Gandža i bila na putu ka Turskoj kada je izgubila kontakt sa kontrolom letenja nekoliko minuta nakon poletanja.

Prema prvim izveštajima, avion se raspao u vazduhu pre nego što je udario o tlo. Video-snimci koje su zabeležili meštani prikazuju trenutak katastrofe – najpre eksploziju u vazduhu, zatim pad olupine i gust dim koji se podizao sa mesta nesreće.

Potvrda Ministarstva odbrane Turske

Tursko Ministarstvo odbrane potvrdilo je incident i saopštilo da je avion bio angažovan na logističkim zadacima nakon nedavnih zajedničkih vojnih vežbi u Azerbejdžanu.

„Vojno-transportni avion C-130 našeg ratnog vazduhoplovstva, koji se vraćao iz Azerbejdžana u Tursku, srušio se na teritoriji Gruzije. Pokrenute su zajedničke operacije potrage i spasavanja u koordinaciji sa gruzijskim vlastima“, navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva.

Na letu se nalazilo 20 osoba, uključujući članove posade i vojnike. Ubrzo nakon objave vesti, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izrazio je „duboku žalost zbog izgubljenih života“ i nadu da će istraga rasvetliti uzrok tragedije.

Trenutak nestanka sa radara

Prema podacima gruzijskog Ministarstva unutrašnjih poslova, radarski kontakt sa avionom izgubljen je svega nekoliko minuta nakon ulaska u gruzijski vazdušni prostor. Avion nije poslao signal za pomoć (Mayday), što ukazuje da je posada verovatno izgubila kontrolu u deliću sekunde.

Svedoci iz planinskog područja Signagi izjavili su da su videli kako se avion naglo obrušava i „raspada u delovima pre eksplozije“. Oblast pada je odmah ograđena, a delovi olupine rasuti su na površini od nekoliko stotina metara.

Istraga o uzroku nesreće

Preliminarni izveštaji istražnih organa navode mogućnost strukturalnog kvara u letu kao primarni uzrok katastrofe. C-130E, starija verzija legendarnog „Herkulesa“, služio je u turskom ratnom vazduhoplovstvu više od tri decenije i često je učestvovao u međunarodnim misijama, uključujući transport opreme i humanitarne isporuke.

Ovo je prvi gubitak C-130 za Tursku u poslednjih deset godina. Flota turskog vazduhoplovstva broji 18 aviona ovog tipa, a Ministarstvo odbrane već je najavilo planove za modernizaciju i nabavku nove serije C-130J Super Hercules iz Velike Britanije.

Zajednička operacija tri zemlje

Na licu mesta angažovane su gruzijske vatrogasne i spasilačke službe, dok su timovi iz Turske i Azerbejdžana stigli helikopterima. Operacija potrage i identifikacije žrtava koordinisana je između Tbilisija, Bakua i Ankare.

„Cilj je da se što pre pronađu sve crne kutije i materijalni dokazi koji bi mogli pomoći da se utvrdi šta je tačno izazvalo raspad letelice u vazduhu“, izjavio je portparol gruzijskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zvanični rezultati istrage očekuju se u narednim nedeljama, a prema preliminarnim procenama, mehanički kvar na konstrukciji krila mogao bi biti uzrok naglog gubitka stabilnosti.

Simbol bratskih odnosa

Tragedija se dogodila svega nekoliko dana nakon zajedničke vojne vežbe „Anadolu Kartalı 2025“ u Azerbejdžanu, u kojoj su učestvovale turske, azerbejdžanske i gruzijske jedinice. C-130E koji se srušio vraćao se sa zadatka prevoza logističke opreme korišćene tokom manevara.

Pad aviona izazvao je talas reakcija u regionu. Na društvenim mrežama građani Turske i Azerbejdžana izrazili su solidarnost uz poruke „jedan narod, dve države“. Erdogan i Alijev održali su telefonski razgovor tokom kog su se složili da će „tragedija samo dodatno ojačati saradnju i zajedničku bezbednost tri zemlje“.