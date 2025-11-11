Slušaj vest

Šokantan događaj dogodio se danas popodne u blizini aerodroma Rinas u Tirani.

U žestokoj pucnjavi jedna osoba je ubijena, a jedna ranjena.

Kako javlja Bota Sot, napadači su iz vozila pucali na osobe koje su se nalazile u drugom automobilu.

Kako je saopštila policija, oko 14.20 sati, došlo je do pucnjave na kružnom toku u blizini aerodroma. Sumnja se da je pucano na vozilo u kojem su se nalazili M.Š. (oko 40 godina) i G.D. (oko 47 godina).

Na "mercedes" u kom su se nalazili pucale su neidentifikovane osobe iz automobila "tojota jaris", koji je nekoliko minuta posle sukoba pronađen spaljen u mestu Fuš Kruja.

G.D. je izgubio život, dok je M.Š. ranjen i nalazi se u bolnici, pod nadzorom lekara, u teškom stanju.

Policijske službe su opkolile područje, postavile kontrolne punktove i nastavljaju rad na pronalaženju počinioca ili počinilaca.

Bota Sot navodi da je žrtva Gilmano Dani, "desna ruka" Emiljana Šulazija. Šulazi je poznata figura iz albanskog podzemlja - bivši student medicine koji je postao jedan od najpoznatijih kriminalnih vođa u Albaniji. Njegovo ime se već godinama povezuje sa iznudama, trgovinom narkoticima, zastrašivanjima i nasiljem, naročito u Tirani i Draču.

Top Channel TV objavio je snimak na kom se vidi kako građani i policajci pokušavaju da razbiju prozor s vozačeve strane ne bi li iznutra otvorili vrata iz izvukli žrtve - ubijenog i ranjenog.