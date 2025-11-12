Slušaj vest

Radnici komunalnih službi iz grada Banevic blizu Drezdena doživeli su pravo iznenađenje tokom rutinskog košenja trave, kada su u travi pronašli deset zlatnih poluga vrednih oko 30.000 evra.

Prema pisanju nemačkih medija, ovaj neobičan događaj dogodio se pre dve nedelje kada su radnici komunalnih službi, koseći travu oko bazena za zadržavanje kišnice, iznenada primetili da je nešto zaiskrilo u travi.

Na njihovo iznenađenje, pronašli su zlatne poluge vredne oko 30.000 evra, a sada je na policiji da otkrije odakle dolazi ovaj „bonus zlatne blagajne“ i da li će opština uskoro moći da se raduje neplaniranom prilivu u budžet.

Policija je preuzela pronađeno „blago“ i istražuje da li je zlato povezano sa nekim zločinom.

Zlatne poluge Foto: Shutterstock

U toku potraga za vlasnikom

„Još nije odlučeno kako će se postupati u ovom slučaju“, rekao je portparol policije Marko Laske (50).

Ako se vlasnik ne pronađe, zlatne poluge bi mogle biti iskorišćene u korist lokalnih udruženja.

„Trenutno radimo na pravilniku za rad udruženja. Voleo bih da se ovaj slučaj vremenom pridruži tom fondu“, rekao je gradonačelnik opštine Hajko Versig.

Vrednost pronađenog blaga nije mala, u zavisnosti od tržišne cene zlata, deset poluga zajedno vrede oko 30.000 evra.

Za sada stanovnici nestrpljivo prate kako će se ova priča, koja je počela običnim košenjem trave, odvijati.

(Kurir.rs/Nezavisne.com/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)

