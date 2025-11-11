Slušaj vest

Dramatične vesti stižu sa ukrajinskog fronta gde su ruske snage probile odbranu i ušle u Pokrovsk, ključni grad u Donjecku na jugoistoku zemlje.

Poslanik Oleksij Gončarenko objavio je snimke koji prikazuju ruske vojnike kako ulaze u grad. Pokrovsk je strateški važan grad, transportno i železničko čvorište koje povezuje istok Ukrajine sa ostatkom zemlje. Njegov pad otvara put ruskim snagama ka severu i zapadu, prema ključnim ukrajinskim odbrambenim linijama u Donbasu.

150.000 vojnika spremno za napad

Njegov gubitak bio bi i snažan psihološki udarac. Dodatno bi narušio moral ukrajinskih snaga i istovremeno poslužio Vladimiru Putinu u nastojanju da Donaldu Trumpu prikaže Ukrajinu kao izgubljen slučaj kojem više ne vredi slati oružje, piše Telegraph.

Vrhovni komandant ukrajinske vojske general Aleksandr Sirski, upozorio je na ozbiljnost situacije:

- Rusija koncentriše oko 150.000 vojnika za konačni napad na grad. Ukrajinske snage koriste urbanu strukturu grada da uspore rusko napredovanje i bore se protiv diverzantskih grupa koje stalno pokušavaju da probiju linije.

Foto: Printskrin Youtube

Pokrovsk je pod opsadom više od godinu dana, a borbe se vode od kuće do kuće. Prema ukrajinskim izvorima, ruske snage koriste gustu maglu za prikrivanje napredovanja, dok ukrajinska vojska pokušava da zadrži kontrolu nad ključnim delovima grada.