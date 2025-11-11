PAD POKROVSKA: Pogledajte kako ruski vojnici nadiru u ključni ukrajinski grad! "Rusija dovela čak 150.000 vojnika za konačni napad"! (VIDEO, FOTO)
Dramatične vesti stižu sa ukrajinskog fronta gde su ruske snage probile odbranu i ušle u Pokrovsk, ključni grad u Donjecku na jugoistoku zemlje.
Poslanik Oleksij Gončarenko objavio je snimke koji prikazuju ruske vojnike kako ulaze u grad. Pokrovsk je strateški važan grad, transportno i železničko čvorište koje povezuje istok Ukrajine sa ostatkom zemlje. Njegov pad otvara put ruskim snagama ka severu i zapadu, prema ključnim ukrajinskim odbrambenim linijama u Donbasu.
150.000 vojnika spremno za napad
Njegov gubitak bio bi i snažan psihološki udarac. Dodatno bi narušio moral ukrajinskih snaga i istovremeno poslužio Vladimiru Putinu u nastojanju da Donaldu Trumpu prikaže Ukrajinu kao izgubljen slučaj kojem više ne vredi slati oružje, piše Telegraph.
Vrhovni komandant ukrajinske vojske general Aleksandr Sirski, upozorio je na ozbiljnost situacije:
- Rusija koncentriše oko 150.000 vojnika za konačni napad na grad. Ukrajinske snage koriste urbanu strukturu grada da uspore rusko napredovanje i bore se protiv diverzantskih grupa koje stalno pokušavaju da probiju linije.
Pokrovsk je pod opsadom više od godinu dana, a borbe se vode od kuće do kuće. Prema ukrajinskim izvorima, ruske snage koriste gustu maglu za prikrivanje napredovanja, dok ukrajinska vojska pokušava da zadrži kontrolu nad ključnim delovima grada.
Najžešće borbe odvijaju se u industrijskoj zoni na severu, gde su ukrajinske snage pod stalnom artiljerijskom vatrom.