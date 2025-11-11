Slušaj vest

Iranske vlasti saopštile su danas da su razbile špijunsku mrežu koju su vodili izraelske i američke obaveštajne službe, nekoliko meseci posle rata između Islamske republike i njenog zakletog neprijatelja, Izraela.

"Mreža koju vode američke i izraelske obaveštajne službe identifikovana je u zemlji i razbijena", saopštila je obaveštajna služba Revolucionarne garde, ideološke vojske Irana.

Ta služba je dodala da je operacija sprovedena koordinisano u nekoliko provincija, ali se ne precizira datum, tačne lokacije i da li je bilo hapšenja.

U junu je Izrael izvršio napade na Iran, gde je ubijeno nekoliko stotina ljudi, uključujući visoke vojne zvaničnike i nuklearne naučnike.

Foto: Shutterstock

Teheran je uzvratio raketnim i napadima dronovima na Izrael, gde je stradalo više od 25 ljudi.

SAD, saveznik Izraela, takođe su sprovele napade na iranska nuklearna postrojenja.

Primirje između Irana i Izraela je na snazi od 24. juna.

U poslednjim mesecima, iranske vlasti su objavile nekoliko hapšenja zbog špijunaže i pogubljenje nekoliko ljudi osuđenih za saradnju sa Mosadom.

Zakon koji je stupio na snagu u oktobru sada pooštrava sankcije protiv pojedinaca optuženih za špijunažu za Izrael, ali i za SAD, neprijatelja već četiri decenije.