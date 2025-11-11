Slušaj vest

Planovi za "delimičnu ili potpunu" izraelsku aneksiju Zapadne obale, uključujući "de fakto" aneksiju kroz izgradnju naselja, "predstavljaju crvenu liniju na koju ćemo snažno reagovati sa našim evropskim partnerima ako budu sprovedeni", izjavio je danas predsednik Francuske Emanuel Makron u razgovoru sa palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.

"Nasilje doseljenika i ubrzanje projekata naseljavanja dostižu nove nivoe koji ugrožavaju stabilnost Zapadne obale i predstavljaju kršenje međunarodnog prava", rekao je francuski predsednik novinarima posle sastanka sa Abasom u Jelisejskoj palati.

Abas je istoj konferenciji za novinare potvrdio svoju posvećenost reformama unutar Palestinske uprave, uključujući brzo održavanje izbora.

"Obnavljamo našu posvećenost ovde pred vama u vezi sa reformama", rekao je Abas i dodao da reforme uključuju organizaciju predsedničkih i parlamentarnih izbora.

On je dodao da će izbori biti održani "godinu dana posle prelaska na drugu fazu prekida vatre" u Pojasu Gaze, koja uključuje razoružanje palestinskog pokreta Hamas.

Abas i Makron su najavili stvaranje zajedničkog odbora za izradu Ustava za palestinsku državu, koju je Francuska nedavno priznala.