Nadzorne kamere su zabeležile stravičan trenutak u kom je dete (2) upalo u okno lifta jedne stambene zgrade u Voronježu, u Rusiji, a potom i njegovog oca kako skače za njim da ga spase. 

Naime, dvogodišnjak je viđen kako se naslanja na vrata lifta, a potom propada u okno. Dok je dete padalo, dečakov otac je skočio za njim plašeći se da bi lift mogao svakog trenutka da se spusti sa višeg sprata i zgnječi ga.

Nekim čudom, dete je izbeglo metalne šiljke na dnu nakon pada sa visine od 1,8 metara sa prizemlja u tamu šahta. Njegova majka je upalila baterijsku lampu kako bi njen muž mogao da pronađe dečaka.

Komšije su čule vriske i zadržale lift na trećem spratu, sprečavajući ga da se spusti i zgnječi par, a potom se vidi kako otac izvlači sina nazad kroz vrata pre nego što se i sam izvukao napolje — dok je majka čvrsto grlila dete.

Dete (2) upalo u okno lifta u Voronježu Foto: Printscreen Daily Mail

- Odjurili smo u bolnicu i hvala Bogu da je naše dete dobro. Prošao je samo sa nekoliko modrica na glavi i leđima, ali je i dalje uplašen. Ali situacija je zastrašujuća - rekao je otac i dodao: 

- Odmah sam skočio za njim. Imali smo sreće što su komšije čule buku, izašle i zaustavile lift kako ne bi išao dalje. Moj sin je čudom spasen — bezbedno je pao i nije sleteo na armaturu koja je ležala na dnu okna. 

Kako dodaje, dečak se sada nalazi kod kuće i dobro se oseća. 

Pogledajte zastrašujući snimak u nastavku: 

Pokrenuta krivična istraga

Ruski istražni komitet, koji istražuje teška krivična dela, pokrenuo je krivičnu istragu.

- Liftovi u našoj novoj zgradi, koja je puštena u rad pre nešto više od godinu dana, jednostavno su užasni. Tokom cele godine, oba su radila ukupno samo oko dva meseca... A kada rade, zastrašujuće je voziti se njima — čuje se buka, škripa i škripanje. Novi lift ne bi trebalo tako da radi - rekao je otac.

Kurir.rs/Dejli mejl

