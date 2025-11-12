Odmah je pokrenuta velika operacija transporta dečaka u Karamandanio i uprkos velikoj borbi lekara, on je preminuo.
Planeta
DEČAK (3) POGINUO U GRČKOJ Pao sa ograde dok ga je ujak čuvao
Slušaj vest
U trenutku nesreće, dete je bilo sa svojim ujakom, dok su roditelji bili na polju. Pod okolnostima koje su još uvek nejasne, trogodišnjak je pao sa ograde visoke oko dva metra.
Odmah je pokrenuta velika operacija transporta dečaka u Karamandanio i uprkos velikoj borbi lekara, on je preminuo.
Policija istražuje okolnosti tragedije.
Kurir.rs/Prototema
Reaguj
Komentariši