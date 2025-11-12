Slušaj vest

Trogodišnji dečak poginuo je nakon štoje pao sa ograde u oblasti Agios Nikolaos Spata u Grčkoj.

U trenutku nesreće, dete je bilo sa svojim ujakom, dok su roditelji bili na polju. Pod okolnostima koje su još uvek nejasne, trogodišnjak je pao sa ograde visoke oko dva metra.

Odmah je pokrenuta velika operacija transporta dečaka u Karamandanio i uprkos velikoj borbi lekara, on je preminuo.

Policija istražuje okolnosti tragedije.

Kurir.rs/Prototema

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO ŠTA JE VOZAČ KOMBIJA RADIO SAMO 15 MINUTA PRE TRAGEDIJE: Prvi krenuo auto sa devojčicama, za njim i kombi sa dečacima NIKOM NIJE JASNO ŠTA SE DOGODILO
1720259685hitnapomocilustracija.jpg
HronikaDVOJICA MALIH DŽUDISTA NA INTENZIVNOJ: Najnovije informacije o dečacima povređenim u strašnoj nesreći kod Novog Sada, jedan drug (16) poginuo na mestu
policija.jpg
HronikaOGLASIO SE MUP POVODOM STRAŠNE NESREĆE Mali džudisti Partizana od 13 do 16 godina vraćali se s takmičenja u Azerbejdžanu, tragedija na kućnom pragu
MUP Srbije.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE, POZNATO STANJE POVREĐENE DECE IZ KOMBIJA: Teške traume, Hitna ih po 1. prioritetu prevozila na dečju hirurgiju, evo u kakvom je stanju vozač
udes-jokic1-stefan-jokic.jpg