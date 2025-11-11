Slušaj vest

Svi članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštila je danas turska.

Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži Iks. 

Erdogan uputio saučešće

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

Ministarstvo nacionalne odbrane objavilo je saopštenje u kojem se navodi da su gruzijski timovi za potragu i spasavanje stigli su do olupine aviona u 17 časova.

- Olupina je obezbeđena za ispitivanje od strane našeg tima za istragu nesreće. Naš tim za istragu nesreće je na putu ka mestu nesreće. Uzrok pada aviona biće utvrđen nakon detaljnog pregleda olupine aviona - navodi se u saopštenju.

Prve slike

Prve slike mesta nesreće pojavile su se iz područja gde je potraga u toku.

Srušio se turski avion Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.

Kurir.rs/CNNturk

