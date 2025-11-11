Slušaj vest

Evropska komisija saopštila je da će Italija, Španija, Grčka i Kipar dobiti pomoć za preseljenje najmanje 30.000 tražilaca azila i time ublažiti "migracioni pritisak" na te zemlje.

Ta odluka će pokrenuti osetljive pregovore između 27 zemalja članica Evropske unije (EU), od kojih mnoge nerado žele da prihvate migrante.

EU je 2024. godine usvojila reformu svoje politike o migracijama i azilu, koja će uskoro stupiti na snagu.

Ključni element je novi sistem "solidarnosti" usmeren na pomoć mediteranskim zemljama koje Brisel smatra pod "migracionim pritiskom".

Ostale zemlje će morati ili da prime neke od tražilaca azila iz tih zemalja ili da im pruže finansijsku pomoć od 20.000 evra po migrantu.

Države članice su pokušale da utiču na odluku Komisije, koja je odložila njeno objavljivanje za mesec dana.

"Grčka i Kipar su pod intenzivnim migracionim pritiskom zbog nesrazmernog broja dolazaka tokom prošle godine", navela je Evropska komisija.

Dodala je da su Španija i Italija takođe pod intenzivnim migracionim pritiskom zbog nesrazmernog broja dolazaka posle operacija potrage i spasavanja na moru.

Ta odluka će poslužiti kao osnova za pregovore između država članica o dodatnom broju tražilaca azila koje je svaka spremna da primi ili o iznosu finansijske pomoći koju je spremna da pruži. Neke zemlje su već ranije najavile da neće prihvatiti nikoga u okviru ove šeme i da će se ograničiti na pružanje finansijske pomoći.

Očekuje se da će najmanje 30.000 migranata biti "preseljeno" svake godine u okviru novog sistema. ; Konačan broj tek treba da se utvrdi, a odluka o tome ko će gde ići mora da bude doneta do kraja decembra.