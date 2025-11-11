Slušaj vest

Šest meseci posle početka mandata, nemački kancelar Fridrih Merc se bori da ispuni obećanja o oživljavanju najveće evropske ekonomije i obračunu sa krajnjom desnicom, a samo četvrtina Nemaca ga podržava.

Merc je u maju nasledio svog nepopularnog prethodnika Olafa Šolca, obećavši da će podstaći rast, smanjiti ilegalne imigracije i izgraditi najveću evropsku vojsku uprkos bezbednosnim izazovima iz Rusije.

Konzervativni lider je rekao da je ovo poslednja šansa Nemačke da se suoči sa rastućom krajnjom desnicom i pripremi za eru rastućih bezbednosnih pretnji i oslabljene podrške od strane svog tradicionalnog saveznika, Sjedinjenih Država.

Sa stagniranjem ekonomskog rasta i koalicijom koja se bori oko kontroverznog pitanja migracije, ankete pokazuju da je Merc jedan od najmanje popularnih kancelara u istoriji, sa rejtingom od 25 odsto, što je daleko iza njegovih prethodnika u istom periodu.

Nemački poslovni lideri žalili su se na spore reforme, dok je kombinacija zabrinutosti za posao, inflacije i geopolitičkih strahova pomračila raspoloženje birača. Prema anketi objavljenoj u utorak, samo 18 odsto Nemaca želi da se Merc ponovo kandiduje za kancelara na izborima 2029. godine. Čak i među konzervativcima, samo 47 odsto bi želelo da se Merc, drugi najstariji kancelar Nemačke posle Konrada Adenauera, ponovo kandiduje, prema anketi istraživačke kuće Forsa za televiziju RTL.

S obzirom na to da vlade u Velikoj Britaniji i Francuskoj doživljavaju sličan pad javne podrške, pad popularnosti Merca naglašava širu krizu sa kojom se suočavaju evropski lideri dok se bore sa usponom anti-establišment stranaka.

Nemačka ima pet pokrajinskih izbora sledeće godine, a podrška krajnje desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD) je porasla i sada je konstantno na vrhu nacionalnih anketa. Očekivanja su bila velika nakon što je Merc osigurao istorijski sporazum o rekordnoj potrošnji na infrastrukturu i odbranu čak i pre nego što je stupio na dužnost.

Kurir.rs/Agencije

