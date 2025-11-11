Slušaj vest

Muškarac (30) je, prema prvim informacijama, namerno pregazio svoju partnerku (32) svojim automobilom, saopšteno je iz javnog tužilaštva u nemačkom gradu Lajpcigu.

Naime, kako pišu tamošnji mediji, ona je u trenutku nesreće sama hodala pored puta, kada je, usred noći, partner navodno "pojurio" na nju. Povređena žena se trenutno nalazi u bolnici gde joj se bore za život, dok je muškarac u pritvoru.

Njen partner, Tunišanin, navodno je velikom brzinom vozio svoj "folksvagen polo" prema njoj i direktno je udario, saopštila je policija. Sudar je bio toliko jak da je žena udarila glavom u vetrobransko staklo automobila. Zadobila je povrede opasne po život.

Bio pod dejstvom alkohola

Tridesetdvogodišnja žena je odmah prevezena u bolnicu. Prema navodima javnog tužilaštva, ona se nalazi u komi.

Muškarac je alkotestiran i rezulat je pokazao da je ima 0,2 promila alkohola u krvi.

- Navodno je osumnjičeni sam pozvao hitne službe - rekao je Rikardo Šulc (61), portparol javnog tužilaštva u Lajpcigu, kao odgovor na upit "Bilda".

Istraga će takođe morati da utvrdi brzinu kojom se počinilac kretao.“

Forenzički istražitelji su obezbedili obimne dokaze na mestu nesreće. Ovo se sada analizira.

Osumnjičeni u pritvoru

Tridesetogodišnjak je uhapšen na licu mesta, a sada mu je određen pritvor.

Osumnjičen je da je koristio automobil kao oružje. Stoga je optužen za opasno ometanje drumskog saobraćaja prema članu 315b Krivičnog zakonika. Ovo nosi zatvorsku kaznu od najmanje godinu dana – u posebno teškim slučajevima, čak i do deset godina.