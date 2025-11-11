Ruske snage pojačale u napade i artiljerijske udare

Ruske snage pojačale u napade i artiljerijske udare

Slušaj vest

U Zaporožju, posebno u sektorima Oleksandrohrad i Huliaipole, ruske snage pojačale u napade i artiljerijske udare.

Da bi sačuvale živote svog osoblja, Oružane snage Ukrajine morale su da se povuku sa položaja u blizini pet naselja, javlja Ukrinform poyivajući se na saopštenje pres‑službe Južnih odbrambenih snaga na Fejsbuku.

"U Zaporožju, posebno u sektorima Oleksandrohrad i Huliaipole, intenzivni sukobi traju nekoliko dana zaredom. Neprijatelj koristi sve raspoložive vrste oružja kako bi potisnuo Oružane snage Ukrajine sa njihovih položaja. Tokom poslednjih nekoliko dana zabeleženo je do stotinu borbenih susreta.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zbog pojačanih neprijateljskih napada, brojnih pokušaja infiltracije, jakog i kontinuiranog dejstva na naše položaje (više od 400 artiljerijskih udara dnevno sa oko 2.000 granata), i praktičnog uništenja svih zaklona i utvrđenja, Oružane snage morale su da se povuku sa položaja u blizini naselja Novouspenivske, Nove, Okhotnjče, Uspenivka i Novomikolaivka", navodi se u saopštenju.

Napominje se da "neprijatelj pokušava da uvede konsolidacione grupe u ova naselja, ali ukrajinski branitelji čine sve što mogu da odole tim pokušajima".

Žestoke borbe se nastavljaju za Jablukove, Rivnopilia i Solodke. Prema pres‑službi, Rusi pokušavaju da opkole Huliaipole sa istoka i preseku logističke puteve koji vode iz Pokrovska. Sukobi se nastavljaju.

"Naše napadačke i druge jedinice žestoko se bore za svaki pedalj naše zemlje", naglašava se u saopštenju.

Kako je Ukrajinform izvestio, na liniji fronta 10. novembra zabeleženo je 170 borbenih susreta između ukrajinskih i ruskih snaga.