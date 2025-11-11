Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske snage na frontu trenutno najviše pažnje posvećuju Pokrovskom pravcu i Zaporoškoj oblasti, gde je ruska vojska povećala broj i obim juriša.

"Front: najviše pažnje je sada na Pokrovskom pravcu i Zaporoškoj oblasti, gde Rusi povećavaju broj i obim napada. Situacija tamo je teška, a posebno zbog vremenskih uslova koji pogoduju napadima.

Ali mi nastavljamo da uništavamo okupatora. I zahvaljujem svakoj našoj jedinici, svakom vojniku koji je uključen u zaštitu ukrajinskih položaja", napisao je Zelenski na Telegramu pošto je saslušao izveštaj vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandra Sirskog.

Prema njegovim rečima situacija u Kupjansku je "malo lakša".

"Naši vojnici imaju rezultate, i to je trend već nekoliko nedelja", dodao je ukrajinski predsednik.

On je naveo da je sa Sirskim razgovarao i o pripremi dubokih udara - konkretnim pravcima i očekivanim rezultatima.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPAD POKROVSKA: Pogledajte kako ruski vojnici nadiru u ključni ukrajinski grad! "Rusija dovela čak 150.000 vojnika za konačni napad"! (VIDEO, FOTO)
Pokrovsk ruska vojska.jpg
PlanetaUKRAJINCI SE POVLAČE IZ ZAPOROŽJA: "Neprijatelj koristi sve raspoložive vrste oružja, uništeni svi zakloni i utvrđenja"
ukrajisnka vojska.jpg
PlanetaJEZIVA PORUKA RUSA: "Ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Pokrovska! Sve je sada potpuno pod našom kontrolom"!
Pokrovsk Kupjansk Ukrajina.jpg
PlanetaI KUPJANSK POTPUNO OPKOLJEN: Ukrajinske trupe pred kapitulacijom, PREDAJA jedina opcija! (VIDEO)
Vojska kupjansk.jpg