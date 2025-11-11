Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske snage na frontu trenutno najviše pažnje posvećuju Pokrovskom pravcu i Zaporoškoj oblasti, gde je ruska vojska povećala broj i obim juriša.

"Front: najviše pažnje je sada na Pokrovskom pravcu i Zaporoškoj oblasti, gde Rusi povećavaju broj i obim napada. Situacija tamo je teška, a posebno zbog vremenskih uslova koji pogoduju napadima.

Ali mi nastavljamo da uništavamo okupatora. I zahvaljujem svakoj našoj jedinici, svakom vojniku koji je uključen u zaštitu ukrajinskih položaja", napisao je Zelenski na Telegramu pošto je saslušao izveštaj vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandra Sirskog.

Prema njegovim rečima situacija u Kupjansku je "malo lakša".

"Naši vojnici imaju rezultate, i to je trend već nekoliko nedelja", dodao je ukrajinski predsednik.

On je naveo da je sa Sirskim razgovarao i o pripremi dubokih udara - konkretnim pravcima i očekivanim rezultatima.