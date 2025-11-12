Slušaj vest

Američka vojska pokrenula je opsežnu kampanju vazdušnih napada na navodne brodove za šverc droge u Tihom okeanu i Karipskom moru, koristeći bespilotne letelice MQ-9 Reaper, jurišne avione AC-130J i borbene avione.

U sklopu operacije, za koju Vašington tvrdi da je usmerena na suzbijanje priliva droge u Sjedinjene Države, od početka septembra ubijeno je 76 osoba u 19 napada kojima je uništeno 20 plovila, piše CNN.

Većina napada, prema izvorima, izvedena je bespilotnim letelicama MQ-9 Reaper, koje su obično naoružane projektilima Hellfire. Iako Pentagon do sada nije zvanično potvrdio koju tačno opremu koristi, poznato je da je američka vojska koncentrisala značajne snage u Portoriku, uključujući dronove MQ-9, borbene avione F-35 i najmanje jedan jurišni avion AC-130J. Pretpostavlja se da se te snage, zbog ograničenog dometa, koriste za napade na Karibima.

Bespilotna letelica MQ-9 Foto: Printskrin Youtube

Satelitski snimci i fotografije potvrđuju neuobičajeno visok nivo vojne aktivnosti u regionu. Pomorska baza Roosevelt Roads u Portoriku, zatvorena još 2004. godine, ponovo je u funkciji. Prošle nedelje, avion AC-130J američkog ratnog vazduhoplovstva snimljen je i u Salvadoru, u američkoj bezbednosnoj ispostavi (CSL) Comalapa.

Iako je američka baza u Salvadoru od 2000. uglavnom služila za nenaoružane izviđačke letelice, njena nova uloga ključna je za operacije u Tihom okeanu. Ranije su brodovi krijumčara u Pacifiku bili predaleko za napadačke avione stacionirane u Portoriku ili na američkom kopnu.

"Operisanje iz Comalape pruža više opcija i omogućava nadzor i odbranu mnogo šireg pojasa Tihog okeana, kroz koji prolazi veliki deo kokaina koji se krijumčari prema Sjedinjenim Državama", objasnio je dr Rajan Berg, direktor Programa za Amerike u Centru za strateške i međunarodne studije.

Foto: Printskrin X

Promena strategije i visoki troškovi

Poslednjih nedelja Pentagon je, kako izveštava CNN, promenio strategiju i češće napada osumnjičene krijumčare u istočnom Pacifiku umesto na Karibima. Zvaničnici administracije veruju da sada imaju čvršće dokaze koji povezuju pošiljke kokaina sa zapadnim rutama prema Sjedinjenim Državama.

Obaveštajni podaci ukazuju da je verovatnije da se kokain krijumčari iz Kolumbije u Meksiko, a zatim u SAD, nego iz Venecuele, odakle potiču neki od brodova napadnutih na Karibima.

U međuvremenu, zakonodavci traže odgovore o tome koliko ova kampanja košta poreske obveznike. Iako zvaničnici nisu izneli ukupnu cifru, priznali su da svaki napad košta stotine hiljada dolara. Na primer, jedan projektil Hellfire košta oko 150.000 dolara, sat leta drona Reaper oko 3.500 dolara, a sat leta aviona F-35 čak 40.000b dolara.

Cena sata leta jurišnog aviona AC-130J nije javno poznata, ali njegov prethodnik, povučen iz upotrebe 2019. godine, koštao je više od 40.000 dolara po satu.