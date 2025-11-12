Slušaj vest

Poljski predsednik Karol Navrocki pridružio se tradicionalnom maršu desničarskih snaga u Varšavi na Dan nezavisnosti.

"Poljska na prvom mestu", napisao je konzervativni lider na Iksu. "Slobodna, nezavisna i suverena Poljska je naša dužnost, i to je ono što ovaj praznik predstavlja!", dodao je u objavi.

Evroskeptični šef države rekao je da nikada neće dozvoliti da Poljska "postane papagajska nacija koja ponavlja sve što dolazi sa Zapada".

Foto: Printskrin X

Kancelarija predsednika objavila je video snimak na kojem se vidi Navrocki kako maršira sa crveno-belom poljskom zastavom. Oko 100.000 ljudi je učestvovalo u maršu, prema podacima varšavskih bezbednosnih službi.

Poljska slavi godišnjicu obnove nezavisnosti 1918. godine 11. novembra, nakon 123 godine podele između Pruske, Austrougarske i Rusije.

Parada u glavnom gradu Varšavi pretvorila se u jedno od najvećih okupljanja desničarskih i krajnje desničarskih snaga u Evropi, dela biračkog tela koje je pomoglo Navrockom da obezbedi tesnu pobedu na predsedničkim izborima početkom juna.

Gradonačelnik Varšave Rafal Tšaskovski rekao je novinskoj agenciji PAP da se očekuje da će ove godine učestvovati više ljudi zbog uticaja novog šefa države. Visokopostavljene ličnosti iz desničarsko populističke bivše vladajuće stranke PiS, uključujući Jaroslava Kačinjskog, Marijuša Blaščaka i Mateuša Moravjeckog, takođe su učestvovale u maršu.

Premijer levog centra Donald Tusk rekao je da "niko nema monopol na patriotizam" dok je obeležavao Dan nezavisnosti u svom rodnom gradu Gdanjsku. Govorio je o napretku Poljske, napominjući da je nedavno postala jedna od 20 najvećih svetskih ekonomija.