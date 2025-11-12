Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će Mađarska biti izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu dok god je Donald Tramp predsednik Sjedinjenih Američkih Država, a on premijer Mađarske.

Orban je rekao, u intervjuu emitovanom na Jutjub kanalu komercijalne televizije ATV, da je taj sporazum ključan za mađarski program smanjenja cena komunalnih usluga.

Na pitanje o trajanju izuzeća, Orban je rekao da je Tramp čuo njegove argumente i rekao: "Razumem, odobriću izuzeće".

"To znači da, dok god je on predsednik tamo, a ja ovde premijer, imamo ovo. Kada se okolnosti promene, moraćemo ponovo da pregovaramo", istakao je Orban.

On je rekao da nije ponudio ništa zauzvrat jer nije, kako je naveo, pokušavao da obavlja posao.

"Posao nije samo stvar interesa, već i poverenja, lojalnosti, dugoročnog partnerstva, a američki predsednik nije želeo ništa zauzvrat za to", navodi Orban.

Prema njegovim rečima, od samog početka bilo mu je jasno da će "mađarska ekonomija propasti ukoliko američke sankcije ostanu na snazi", preneo je MTI.

Foto: Evan Vucci/AP Pool

Odgovarajući na pitanje o saopštenju Stejt departmenta da će Mađarska nabaviti elektrane, gorivo za elektrane, tečni prirodni gas i vojnu opremu od SAD-a za ukupno 18,2 milijarde evra, Orban je rekao da ovo "treba shvatiti kao raspon od do" zobg toga što ne postoji konkretan fiksni iznos, već oblasti u kojima je uspostavljena saradnja, kao i da će ta saradnja imati finansijske posledice.

Orban je istakao da SAD imaju predsednički sistem, tako da Stejt department ili bilo koje drugo ministarstvo samo vrši tehničku implementaciju.

"Zato je važno šta predsednik kaže, a ne šta je napisano", ocenio je Orban.

Rekao je da nije isti slučaj u Mađarskoj, jer je na snazi parlamentarni sistem, a ne predsednički.

Orban je istakao da će SAD pomoći Mađarskoj u teškoj ekonomskoj situaciji, dok je Evropska unija neprijateljski nastrojena prema Mađarskoj i vidi je kao prepreku u ostvarivanju svojih ciljeva.

"U narednih pet godina, Mađarska će svake godine kupovati 400 miliona kubnih metara gasa od SAD", najavio je Orban.

Rekao je i da će Mađarska kupovati i američko nuklearno gorivo.