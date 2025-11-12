TO JE TO, STIGAO NAJVEĆI RATNI BROD NA SVETU, OVO NIJE VIĐENO DECENIJAMA! Trampovoj vojnoj sili meta nisu samo Maduro i Venecuela, već još jedan "LOŠ MOMAK"?
Udarna grupa brodova američkih marinaca, na čelu sa najvećim ratnim plovilom na svetu - nosačem aviona "USS Džerald R. Ford", stigla je u Karibe.
BBC prenosi da je to potvrdila Ratna mornarica SAD.
Navodi se da se dolazak ove udarne grupe, kojoj je predsednik Donald Tramp prošlog meseca naredio raspoređivanje u tom regionu, dešava usred aktuelnih udara na brodove koji navodno prevoze drogu i tenzija sa Venecuelom.
Amerika je do sada izvela najmanje 19 udara na brodove na Karibima i istočnom Pacifiku, ubivši najmanje 76 ljudi.
Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i drugi zvaničnici te zemlje optužili su SAD da "fabrikuju" krizu i pokušavaju da sruše levičarsku socijalističku vladu latinoameričke države.
Napeto i sa Kolumbijom
Raspoređivanje moćnog nosača aviona takođe dolazi usred tenzija između Trampove administracije i vlasti Kolumbije na čelu sa predsednikom Gustavom Petrom, koga je Tramp okarakterisao kao "nasilnika i lošeg momka".
Petro je juče naredio kolumbijskim snagama javne bezbednosti da ne razmenjuju obaveštajne podatke s američkim federalnim agencijama sve dok se napadi na brodove na Karibima ne zaustave.
On je na društvenoj mreži X napisao da borba protiv droge "ne sme biti važnija od ljudskih prava naroda Kariba".
Američka Ratna mornarica je saopštila da je udarna grupa juče ušla u zonu odgovornosti Južne komande SAD - koja nadgleda Latinsku Ameriku i Karibe.
Udarnu grupu predvodi nosač aviona "USS Džerald R. Ford", koji sam prevozi više od 4.000 mornara i desetine aviona.
U udarnoj grupi su i razarači naoružani navođenim raketama i razni drugi brodovi.
Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da će ove snage "ojačati kapacitete SAD da otkrivaju, prate i ometaju nezakonite aktere i aktivnosti koje narušavaju bezbednost i prosperitet" Amerike i da će pomoći u "ometanju trgovine narkoticima" i sprečavanju aktivnosti kriminalnih grupa u regionu.
Udarna grupa na čelu sa nosačem aviona pridružila se značajnim vojnim snagama SAD koje su već raspoređene u regionu, uključujući hiljade vojnika, podmornicu na nuklearni pogon i vojne avione u bazi u Portoriku.
Latinska Amerika ovo nije odavno videla
Zajedno, oni čine najveće američko prisustvo raspoređeno u i oko Latinske Amerike u poslednjih nekoliko decenija.
SAD su nastavile da izvode napade na brodove koji navodno prevoze drogu u tom regionu.
Trampova administracija tvrdi da su napadi neophodni da bi se zaustavio ulazak droge u SAD.
Ranije ove nedelje, američke vlasti su objavile da su izvele još dva udara u Pacifiku, ubivši šest ljudi.
Pored podsticanja napetosti sa vladama Kolumbije i Venecuele, udari su doveli do zabrinutosti nekih posmatrača zbog kršenja ljudskih prava.
Kolumbijski predsednik Petro se takođe suočio sa kritikama, ali i s američkim sankcijama, zbog nevoljnog odgovora na aktivnosti kriminalnih grupa koje se bave trgovinom drogom.
Ipak, AFP je objavio da su juče kolumbijski vojni oficiri otkrili da su i sami pokrenuli vazdušne napade na gerilsku organizaciju koja se bavi trgovinom drogom u regionu Amazona, ubivši 19 ljudi.
Ranije ovog mesecaTramp je umanjio značaj glasina o tome da planira da sruši venecuelansku vladu ili započne rat.
- Svaki brod koji vidite da je uništen ubije 25.000 ljudi drogama i uništava porodice širom naše zemlje - kazao je Tramp u intervjuu za CBS.
Na direktno pitanje da li SAD planiraju bilo kakve napade na kopnu, Tramp je odbio da to isključi tu opciju.
- Ne bih bio sklon da kažem da bih to uradio... Neću vam reći šta ću da uradim sa Venecuelom, da li bih to uradio ili ne bih - poručio je tada šef Bele kuće.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)