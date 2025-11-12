Slušaj vest

Organizacija Ujedinjenih nacija za brigu o deci (UNICEF) objavila je da Izrael uskraćuje ulazak osnovnih potrepština u Gazu, uključujući špriceve za vakcinaciju dece i bočice za bebe, što sprečava humanitarne agencije u naporima da dođu do onih kojima je pomoć potrebna na ratom razorenom području, javlla je agencija Rojters.

Dok sprovodi masovnu kampanju vakcinacije dece uz krhko primirje, UNICEF je saopštio da se suočava sa ozbiljnim izazovima u vezi sa uvozom 1,6 miliona špriceva i frižidera na solarni pogon za skladištenje bočica sa vakcinama u Gazu.

Špricevi čekaju carinjenje od avgusta, saopštio je UNICEF.

"I injekcije i hladnjake Izrael smatra predmetima dvostruke namene i vrlo je teško da prođemo kroz carinske i inspekcijske procedure", rekao je portparol agencije UN za brigu o deci Rikardo Pirs.

Dvstruka namena odnosi se na predmete koje Izrael smatra da imaju moguću vojnu i civilnu primenu.

Ogranak izraelske vojske koji nadgleda protok pomoći u Gazu (COGAT), navodi da je Izrael posebno oprezan kako bi osigurao da Hamas "ne iskorišćtava pomoć za vlastito vojno jačanje".

Naveo je da međunarodnim organizacijama nudi "alternativna rešenja" za ulazak potrebne pomoći, ali nije ponudio detalje za te prucedure.

Prvi od tri kruga nadoknađivanja vakcina kako bi se dostiglo da više od 40.000 dece mlađe od tri godine dobiju rutinske vakcine protiv dečje paralize, boginja i upale pluća, koje su deci uskraćene tokom dvogodišnjih ratnih sukoba u Gazi, UNICEF je pokrenuo u nedelju.

Navodi se da izraelske vlasti i dalje odbijaju ulazak nekih kritičnih artikala, uključujući 938.000 boca gotove hrane za odojčad i rezervnih delova za cisterne s vodom.

"To je skoro milion boca koje bi mogle stići do dece izloženih posledicama različitih nivoa pothranjenosti", rekao je Pirs.

Očekivalo se da će primirje dogovoreno 10. oktobra pokrenuti masovni talas pomoći širom ratom razorene palestinske enklave, ali su humanitarne agencije više puta upozorile da pomoći ne stiže dovoljno da bi se zadovoljile potrebe uglavnom raseljene i pothranjene populacije, navodi Rojters.