Vlada Ukrajine suspendovala je Hermana Haluščenka sa funkcije ministra pravde te zemlje.

Kijev post prenosi da je to na Telegramu objavila premijerka Julija Sviridenko.

Ona je napisala da je odluka doneta tokom vanrednog sastanka vlade koji je održan rano jutros.

- Danas je održan vanredni sastanak vlade. Odlučili smo da suspendujemo Hermana Haluščenka sa dužnosti ministra pravde. Tu dužnost će privremeno obavljati Ljudmila Suhak - navela je Sviridenko.

ZUkrajinski medij navodi da Suhak trenutno obavlja funkciju zamenice ministra pravde zadužene za evropske integracije.

Haluščenko je nakon objave premijerke izdao saopštenje u kojem je potvrdio odluku i poručio da je podržava.

- Potpuno se slažem: prvo treba doneti političku odluku, pa tek onda razmatrati sve detalje. Ne držim se za funkciju i verujem da je suspenzija za vreme trajanja istrage civilizovan i ispravan korak. Braniću se pravnim sredstvima i dokazati svoju poziciju - naveo je Haluščenko.

Detektivi ukrajinskog Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije (NABU) u ponedeljak su pretražili Haluščenkov dom u okviru istrage o korupciji u energetskom sektoru.

Poslanik Jaroslav Železnjak potvrdio je da je NABU pretražio i kancelarije "Energoatoma", državnog nuklearnog operatera u kojem je Haluščenko ranije bio zaposlen.

Prema ukrajinskim medijima, pretresi su deo istrage u koju je uključen i biznismen Timur Mindič, bivši suvlasnik studija Kvartal 95 i dugogodišnji saradnik predsednika Volodimira Zelenskog.

U izveštajima se navodi da je Mindič u međuvremenu napustio Ukrajinu.

Haluščenko je ranije bio deo predsedničke administracije Zelenskog.