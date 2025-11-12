Slušaj vest

Vlada Ukrajine suspendovala je Hermana Haluščenka sa funkcije ministra pravde te zemlje.

Kijev post prenosi da je to na Telegramu objavila premijerka Julija Sviridenko.

Ona je napisala da je odluka doneta tokom vanrednog sastanka vlade koji je održan rano jutros.

- Danas je održan vanredni sastanak vlade. Odlučili smo da suspendujemo Hermana Haluščenka sa dužnosti ministra pravde. Tu dužnost će privremeno obavljati Ljudmila Suhak - navela je Sviridenko.

ZUkrajinski medij navodi da Suhak trenutno obavlja funkciju zamenice ministra pravde zadužene za evropske integracije.

Herman Haluščenko, ministar pravde Ukrajine suspendovan zbog istrage o korupciji u nuklearnom sektoru Foto: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Haluščenko je nakon objave premijerke izdao saopštenje u kojem je potvrdio odluku i poručio da je podržava.

- Potpuno se slažem: prvo treba doneti političku odluku, pa tek onda razmatrati sve detalje. Ne držim se za funkciju i verujem da je suspenzija za vreme trajanja istrage civilizovan i ispravan korak. Braniću se pravnim sredstvima i dokazati svoju poziciju - naveo je Haluščenko.

Detektivi ukrajinskog Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije (NABU) u ponedeljak su pretražili Haluščenkov dom u okviru istrage o korupciji u energetskom sektoru.

Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI

Poslanik Jaroslav Železnjak potvrdio je da je NABU pretražio i kancelarije "Energoatoma", državnog nuklearnog operatera u kojem je Haluščenko ranije bio zaposlen.

Prema ukrajinskim medijima, pretresi su deo istrage u koju je uključen i biznismen Timur Mindič, bivši suvlasnik studija Kvartal 95 i dugogodišnji saradnik predsednika Volodimira Zelenskog.

Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: Screenshot YT

U izveštajima se navodi da je Mindič u međuvremenu napustio Ukrajinu.

Haluščenko je ranije bio deo predsedničke administracije Zelenskog.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaZELENSKI PRIZNAO TEŠKU SITUACIJU KOD POKROVSKA I ZAPOROŽJA: Rusi povećavaju broj i obim napada
Volodimir Zelenski.jpg
PlanetaSKANDAL U UKRAJINI, UMEŠAN I SARADNIK ZELENSKOG! Provereni milioni, policija objavila slike torbi punih para: Preslušali 1.000 sati razgovora, ovo su otkrili
Ukrajina ,hapšenje ,korupcija
PlanetaKO JE TIMUR MINDIČ, BLISKI PRIJATELJ I SARADNIK ZELENSKOG: U centru korupcionaške afere, pobegao pre pretresa (FOTO)
Timur Mindič
PlanetaIZVEŠTAJ KOJI TRESE EVROPU! "MOŽE DA POTKOPA JEDINSTVO U PODRŠCI UKRAJINI" Volstrit džurnal o otkriću nemačkih detektiva o Severnom toku: "Sve ukazuje na Kijev"
w-57959137.jpg