Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je u utorak da je primilo k znanju najavu Sjedinjenih Država o jednogodišnjoj pauzi, počev od 10. novembra, u vezi sa propisom koji proširuje ograničenja kontrole izvoza na bilo koji entitet u čijem 50% ili više poseduju strane na američkim listama sankcija.

„Ovo je važan korak koji je američka strana preduzela u sprovođenju konsenzusa iz ekonomskih i trgovinskih razgovora između Kine i SAD-a u Kuala Lumpuru“, rekao je portparol Ministarstva.

Portparol je dodao da će dve zemlje nastaviti razgovore o aranžmanima nakon jednogodišnje suspenzije takozvanog pravila o 50% vlasništva.

„Kina je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama na jačanju dijaloga i komunikacije zasnovanih na principima međusobnog poštovanja i ravnopravnih konsultacija, pravilnom upravljanju razlikama i stvaranju povoljnih uslova za preduzeća obe zemlje, kao i bezbednosti i stabilnosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja“, zaključio je portparol.