Žena blista na sceni u bikiniju ukrašenom kristalima, njena preplanula koža ističe svaki savršeno definisan mišić, rezultat bezbrojnih sati provedenih u teretani.

Teško je zamisliti da je ista ta žena, Roja Karimi, bila majka deteta u Avganistanu pre samo 15 godina, prisilno udata kao devojčica.

Sada sa 30 godina, jedna je od najboljih evropskih bodibilderki i takmiči se na Svetskom prvenstvu ove nedelje, izveštava BBC.

Njen uspon je bio meteorski, s obzirom na to da je počela profesionalno da se takmiči pre manje od dve godine.

Ništa od ovoga nije izgledalo moguće kada je pobegla iz Avganistana sa majkom i malim sinom. Pronašla je utočište u Norveškoj, gde je izgradila novi život, završila obrazovanje iz medicinske sestre i upoznala svog sadašnjeg muža, koji je takođe bodibilder.

„Kada idem u teretanu, sećam se da mi nije bilo dozvoljeno da vežbam u Avganistanu.“

Bodibilding joj je, kaže ona, pomogao da se oslobodi mentalnih i društvenih okova koji su joj bili nametnuti godinama.

„Svaki put kada odem u teretanu, setim se da je bilo vreme u Avganistanu kada mi nije bilo dozvoljeno ni da slobodno vežbam“, rekla je Roja za BBC.

Njena životna priča je priča o borbi protiv nametnutih tradicija i obnovi sopstvenog identiteta, ali i pokušaj da inspiriše žene u svojoj domovini koje se sada suočavaju sa sve većim ograničenjima. Iako su društvene norme ograničavale žene čak i kada je Roja živela u Avganistanu, situacija se drastično pogoršala povratkom talibana na vlast 2021. godine.

Roja Karimi, Avganistanka koja je udata prisilno kao devojčica i rodila dete, u Norveškoj postala bodibilderka

Danas je ženama zabranjeno obrazovanje nakon 12 godina, ne mogu da obavljaju većinu poslova, putuju bez muške pratnje ili da podižu svoj glas u javnosti.

„Imala sam sreće da se izvučem iz te situacije, ali mnoge žene i dalje nemaju svoja najosnovnija ljudska prava, poput obrazovanja. Zaista je tužno“, kaže Roja.

Beg iz Avganistana u potpuno drugačiji svet

Godinama pre nego što su se talibani vratili na vlast, Roja je odlučila da „ne želi takav život“.

Njena odluka da pobegne iz Avganistana 2011. godine, ostavljajući tadašnjeg muža, nosila je ogromne rizike za ženu u tradicionalnom avganistanskom društvu. To je vreme kojeg se ne voli sećati i o kome ne želi detaljno da govori.

U Norveškoj se suočila sa potpuno drugačijim svetom.

Morala je da se prilagodi liberalnijoj kulturi, pronađe posao da bi izdržavala porodicu i nauči norveški jezik.

Iako su počeci bili teški, njen naporan rad se na kraju isplatio.

Diplomirala je medicinsku sestru i dobila posao u bolnici u Oslu.

Odlazak u teretanu bio je sledeća velika prekretnica.

To nije bila samo fizička aktivnost, već i način da obnovi samopouzdanje.

Tamo je upoznala svog drugog muža, Kamala Džalaludina, takođe avganistanskog porekla, koji je postao njen najveći pristalica.

„Pre nego što sam upoznala Kamala, bavila sam se sportom, ali ne na profesionalnom nivou“, objasnila je.

„Njegova podrška mi je dala hrabrost da izaberem takmičarski put koji ruši tabue. Verujem da kada muškarac stoji uz ženu, mogu se desiti neverovatne stvari.“

Pretnje smrću i uvrede

Pre 18 meseci, Roja je odlučila da napusti posao medicinske sestre i profesionalno se posveti bodibildingu.

Njen put nije prošao bez problema.

Bikini, raspuštena kosa i teška šminka koju nosi na sceni su u potpunoj suprotnosti sa društvenim normama koje diktiraju kako žene treba da se oblače i predstavljaju u njenoj domovini.

Kao rezultat toga, njeni profili na društvenim mrežama su preplavljeni kritikama, često uključujući pretnje nasiljem, pa čak i smrću.

Ona odbacuje takve komentare.

„Ljudi vide samo moj izgled i moj bikini. Ali iza tog izgleda stoje godine patnje, truda i istrajnosti. Ovi uspesi nisu došli lako.“

Međutim, društvene mreže nisu samo negativno iskustvo za Roju.

One joj omogućavaju da razgovara sa ženama u Avganistanu, govoreći im o važnosti fizičkog zdravlja, samopouzdanja i borbi za sopstveni identitet.

Pogled ka svetskom vrhu

Sada se Roja priprema za Svetsko prvenstvo u bodibildingu, koje počinje ovog četvrtka u Barseloni.

U aprilu je osvojila zlato u kategoriji Velnes na takmičenju Stoperiet Open, a ubrzo je ponovila pobedu na prestižnom Norway Classic 2025.

Njen uspeh na Evropskom prvenstvu obezbedio joj je mesto na svetskom takmičenju.

„Osećam duboku sreću, ponos i čast. Bio je to neverovatno težak put, ali korak po korak sam uspela da osvojim zlatne medalje“, rekla je Roja.

Njen muž i sin je uvek bodre sa tribina. „Videti Roju na sceni bilo je ispunjenje sna koji smo zajedno gradili“, ponosno je izjavio njen suprug Kamal.

Ali za Roju, ovo takmičenje je više od ličnog dostignuća.