Slušaj vest

Ruska vlada je danas izgubila pravnu bitku pred Visokim sudom Australije za izgradnju nove ambasade u blizini zgrade australijskog parlamenta u glavnom gradu Kanberi.

Moskvi je 2008. godine odobren zakup na 99 godina, nakon što je platila gotovo tri miliona australijskih dolara (oko dva miliona američkih dolara) za parcelu koja se nalazi oko 400 metara od parlamentarnog kompleksa.

Međutim, zakup je poništen 2023. godine nakon što je australijski parlament usvojio zakon koji je sprečio realizaciju projekta.

Australijski premijer Entoni Albaneze tada je izjavio da je vlada dobila "vrlo jasne bezbednosne preporuke" od obaveštajne službe zemlje u vezi sa "rizikom koji bi predstavljalo novo rusko prisustvo tako blizu zgrade Parlamenta".

Foto: Rod McGuirk/AP

Taj potez izazvao je višegodišnju pravnu bitku između dve zemlje, pri čemu su advokati koji zastupaju Moskvu tvrdili da je zakon neustavan.

Danas je Visoki sud potvrdio da je zakon valjan.

Međutim, sud je takođe presudio da australijska vlada mora da plati odštetu Rusiji.

Nakon promene zakona 2023. godine, pokušaji Australije da brzo preuzme zemljište bili su osujećeni sredovečnim ruskim diplomatom koji je boravio u maloj sigurnosnoj kućici na tom mestu.