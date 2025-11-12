Slušaj vest

Moskva je spremna da nastavi pregovore sa Kijevom u Istanbulu, ali je odluka na ukrajinskoj strani.

Ovo je danas saopštio Aleksej Poliščuk, šef Drugog odeljenja u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Diplomata je podsetio da su prethodno u Istanbulu održane tri runde direktnih razgovora sa ukrajinskim predstavnicima - 16. maja, 2. juna i 23. jula.

Napomenuo je da su, uprkos teškoj prirodi razgovora, strane uspele da postignu značajne sporazume o humanitarnim pitanjima, uključujući razmenu zarobljenika velikih razmera, repatrijaciju tela poginulih i povratak civila.

screenshot-1.jpg
Foto: Printscreen/Twitter

"Kijev je trenutno stavio pregovore na pauzu. Turski predstavnici su više puta pozivali dođu na nastavak. Ruski tim je spreman za ovo; lopta je na strani Ukrajine", rekao je Poliščuk u intervjuu za TASS .

Armando Mema, član finske nacionalno-konzervativne stranke "Savez slobode", pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da obustavi napade na rusku teritoriju i vrati se diplomatskim pregovorima.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju poteškoća u pokušaju da ubede Volodimira Zelenskog da prestane da ometa mirno rešenje.

(Kurir.rs/VM/P.V.)

Ne propustitePlanetaAUSTRALIJANCI NE DAJU RUSIMA DA GRADE AMBASADU BLIZU PARLAMENTA: Rusko prisustvo tako blizu Skupštine predstavlja rizik, ali Kanbera mora da plati odštetu!
Ruska ambasada Australija
PlanetaMINISTAR SKLONJEN, BLISKI SARADNIK POBEGAO, OSTAO SAMO ZELENSKI! Velika afera u u nuklearnom sektoru Ukrajine, optužbe za korupciju ljudi bliskih predsedniku
Herman Glauščenko
Planeta"JEDNOM ĆEMO MORATI DA OBORIMO NEKI RUSKI AVION" Predsednik Češke debatovao sa đacima: "Rusija poštuje isključivo silu"
x01 Beta Daniel Novakovicsta.jpg
PlanetaLAVROV O PREGOVORIMA SA SAD: Radimo na mirovnom sporazumu, Vašingtonu prosleđen memorandum
Screenshot 2025-02-17 114816.jpg