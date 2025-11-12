Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je danas kiparski grad Pafos, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Potres je bio na dubini od 24 kilometara, na 15 kilometara istočno od grada Pafos, u kojem živi oko 35.000 stanovnika.

Zemljotres se osetio i u obližnjem Limasolu, koji se nalazi na 42 kilometara zapadno od epicentra.

Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaAPOKALIPTIČNI POŽARI NA KIPRU! Dve osobe žive izgorele, luksuzne vile pretvorene u pepeo! Otkriven KRIVAC! Ovo nikako ne činite! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-08-31 094724.png
Planeta121 MRTAV – HOROR NA NEBU! OBIČAN PREKIDAČ ODVEO SVE U SMRT?! "Bili su živi u trenutku udara" Najveća avionska nesreća u istoriji Grčke, svi pamte 2005. godinu
Fotografije avionske nesreće u Grčkoj 14. avgust 2005 godine, olupina aviona, spasilački timovi
PlanetaU TURSKOJ IZMERENO 50,5 STEPENI CELZIJUSA! Ljudi ginu u požarima, evakuacije, Erdogan upozorava na "katastrofu", vatreni pakao u Grčkoj, Kipru i Albaniji (FOTO)
collage.jpg
PlanetaTRESLO SE OPASNO! Snažan zemljotres pogodio Kipar!
Screenshot 2025-06-10 074854.jpg