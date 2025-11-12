PODRHTAVANJE TLA
JAK ZEMLJOTRES POGODIO KIPARSKI PAFOS: Potres se jako osetio i u Limasolu
Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je danas kiparski grad Pafos, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).
Potres je bio na dubini od 24 kilometara, na 15 kilometara istočno od grada Pafos, u kojem živi oko 35.000 stanovnika.
Zemljotres se osetio i u obližnjem Limasolu, koji se nalazi na 42 kilometara zapadno od epicentra.
Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.
