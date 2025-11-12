Slušaj vest

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrova je, nakon pune dve nedelje bez javnih pojavljivanja, dao intervju u kojem je optužio Veliku Britaniju i baltičke zemlje da pokušavaju da izazovu rat između Rusije i NATO.

U intervjuu datom za više ruskih medija Lavrov je ponovio da je Rusija spremna da nastavi pripreme za sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina "ako i kada američka strana obnovi svoj predlog".

Kijev post navodi da su spekulacije da je Lavrov možda pao u nemilost Putina navele su Kremlj da u ponedeljak objavi demanti.

Zaključno sa jučerašnjm danom član Putinovog kabineta sa najdužim stažom u prvom ešalonu Kremlja nije se pojavljivao u javnosti punih 15 dana, tačnije od 28. oktobra.

Lavrovljevo odsustvo sa sastanka sazvanog kao odgovor na Trampovu izjavu da će SAD nastaviti sa nuklearnim testiranjima, a koji je emitovala ruska televizija, kao i vest da Lavrov neće zameniti Putina na sastanku G20 narednog meseca u Južnoj Africi, dodalo je ulje na vatru glasinama.

Međutim, nakon što je FSB juče izneo tvrdnju da je osujetio britansku zaveru za otmicu ruskog borbenog aviona i njegovo slanje u vazdušni prostor NATO, Lavrov se vratio na ruske ekrane.

Ruska agencija Tas je prenela Lavrovljevu tvrdnju da su London i Kijev zajedno pokušali da prisile ruskog pilota da uleti u rumunski vazdušni prostor "s eksplicitnim ciljem da se ovaj avion tamo obori, optužujući Rusiju za napad na Severnoatlantski savez".

- Ne znam kako će se Britanci oprati od toga, iako je njihova sposobnost da igraju ulogu guske koja izlazi iz tuša dobro poznata - dodao je ministar spoljnih poslova Rusije.

Lavrov se takođe osvrnuo na izjave litvanskog predsednika Gitanasa Nausede, date pre više od dve nedelje, kada je Viljnus odlučio da granicu sa Belorusijom drži zatvorenom do kraja ovog meseca zbog pristizanja balona koje Belorusi koriste za krijumčarenje robe.

Litvanska agencija LIGA je objavila Nausedin predložio ograničavanje tranzita između Rusije i njene baltičke eksklave Kalinjingrada.

- Dobili su (Litvanci) zadatak da stvore što više problema u odnosima sa Ruskom Federacijom. A istovremeno da isprovociraju Rusiju na čin koji će zatim pokušati da prodaju Vašingtonu kao osnovu za pokretanje ozbiljnih neprijateljstava na osnovu Člana 5 Vašingtonskog sporazuma (NATO) - rekao je Lavrov, a preneo Tas.

On je iskoristio priliku da ponovi da je planirani sastanak između Trampa i Putina u Budimpešti – koji je predsednik SAD otkazao pre više od dve sedmice jer "nije imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo", još uvek moguć.

