Ukrajina se suočava sa sve većim nedostatkom vojnika, jer rekordan broj muškaraca beži u Evropu, upozorio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

„Imamo ogromne probleme sa vojnicima – sa ljudskim resursima“, rekao je Kličko za u intervjuu za Axel Springer Global Reporters Network, čiji je Politico deo, priznajući da je skoro četiri godine rata uticalo na kapacitet Ukrajine da popuni svoje redove.

Rekao je da ruske trupe neumoljivo napreduju, opisujući njihove napade kao „kao kompjutersku igru – samo nastavljaju da dolaze, ne mare za pale vojnike“.

Prema važećim pravilima, Ukrajinci mogu biti mobilisani od 25. godine. Kličko je predložio da se to promeni.

„U prošlosti su osamnaestogodišnjaci služili vojsku – ali to su deca“, rekao je. „Trenutno u Ukrajini možete biti mobilisani samo od 25. godine. Mogli biste to spustiti za godinu ili dve – na 23 ili 22.“

Ove izjave odražavaju rastuću zabrinutost zbog rastućeg egzodusa mladih muškaraca. Vladina uredba izdata u avgustu kojom se muškarcima starosti od 18 do 22 godine dozvoljava da napuste zemlju poklopila se sa naglim porastom broja Ukrajinaca koji traže zaštitu u zemljama EU.

Neravnoteža između ljudskih resursa Ukrajine i broja Rusije postaje sve ozbiljnija

Nedavni podaci pokazuju da su zemlje EU u septembru odobrile više od 79.000 novih odluka o privremenoj zaštiti Ukrajincima - što je najveća mesečna brojka u poslednje dve godine - sa velikim povećanjem zabeleženim u Nemačkoj i Poljskoj.

Kličko je rekao da neravnoteža između ljudskih resursa Ukrajine i broja Rusije postaje sve ozbiljnija. „Rusi imaju naređenje i napreduju“, rekao je. „Uspešno smo branili našu zemlju skoro četiri godine, ali je teško. Hrabrost za borbu je i dalje tu - to je veoma važno.“

Sa milionima Ukrajinaca koji su sada u inostranstvu, gradonačelnik Kijeva je rekao da budućnost zemlje zavisi od preokreta tog odliva kada se mir vrati. „Bili bismo srećni ako bi se polovina mlađih ljudi vratila“, rekao je. „Ali za to nam je potreban mir, radna mesta i dobar kvalitet života. Posle rata suočavamo se sa ogromnim izazovima.“

U lošim odnosima sa Zelenskim, optužuje ga za autoritarizam

Podsetimo, gradonačelnik Kijeva je ranije tokom godine više puta kritikovao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog, kako on tvrdi, centralizacije vlasti i uništavanja demokratskih institucija pod maskom vanrednog stanja.

„Jednom sam rekao da to zaudara od autoritarizma. Sada to već smrdi“, izjavio je Kličko ranije tokom godine.

Prema njegovim rečima, zadatak predsednika je da ujedini društvo. On bi, kaže, trebalo da bude figura koja spaja sve ljude – "rame uz rame". U današnjoj Ukrajini, međutim, i privreda oseća pritisak "centralne vlade", što je, kako smatra Kličko, pogrešno.