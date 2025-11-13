UJEDINJENE NACIJE SAOPŠTILE TRAGIČNU VEST: 42 osobe se vode kao nestale, pretpostavlja se da su se utopili
Ujedinjene nacije saošptile su danas da su 42 osobe nestale i da se pretpostavlja da su se utopile, nakon što se gumeni čamac prevrnuo kod libijske obale prošle nedelje.
Ovo je samo najnovija u velikom nizu sličnih katastrofa širom Mediteranskog mora koje je odnelo živote više od 1.000 ljudi ovde godine.
Samo sedam osoba je spašeno nakon što su šest dana bili na otvorenom moru, navodi se u saopštenju Međunarodne organizacije UN za migracije (IOM).
Čamac, koji je nosio 47 muškaraca i dve žene, zapadno od Tripolija, otisnuo se sa obale 3. novembra, ali samo šest časova kasnije, veliki talasi izazvali su kvar na motoru, naveo je IOM.
Plovilo se prevrnulo, a ljudi su završili u vodi.
U subotu, libijske vlasti su izvele spasilačku kaciju u blizini naftnog polja Al Buri.
"Nakon što su proveli na otvorenom moru šest dana, samo sedam osoba, četvoro iz Sudana, dvoje iz Nigerije, i jedna iz Kameruna, spašene su. Tragično, 42 osobe se vode kao nestale, uključujući 29 iz Sudana, osam iz Somalije, troje iz Kameruna i dvoje iz Nigerije", istakle su libijske vlasti.
(Kurir.rs/TRT/P.V.)