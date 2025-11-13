Slušaj vest

Ujedinjene nacije saošptile su danas da su 42 osobe nestale i da se pretpostavlja da su se utopile, nakon što se gumeni čamac prevrnuo kod libijske obale prošle nedelje.

Ovo je samo najnovija u velikom nizu sličnih katastrofa širom Mediteranskog mora koje je odnelo živote više od 1.000 ljudi ovde godine.

Samo sedam osoba je spašeno nakon što su šest dana bili na otvorenom moru, navodi se u saopštenju Međunarodne organizacije UN za migracije (IOM).

Foto: Profimedia

Čamac, koji je nosio 47 muškaraca i dve žene, zapadno od Tripolija, otisnuo se sa obale 3. novembra, ali samo šest časova kasnije, veliki talasi izazvali su kvar na motoru, naveo je IOM.

Plovilo se prevrnulo, a ljudi su završili u vodi.

U subotu, libijske vlasti su izvele spasilačku kaciju u blizini naftnog polja Al Buri.