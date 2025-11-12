Slušaj vest

Jedan od bivših lidera terorističke Al Kaide, a danas lider Sirije, Ahmed al-Šara, boravio je u Vašingtonu proteklog vikenda, gde se susreo sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Osim oficijalnog dela, koji je bio zatvoren za javnost i na kojem se pričalo o budućnosti Sirije, pojavio se i snimak gde Al-Šara (poznat i kao Džolani) i Tramp razmenjuju pošalice.

U jednom trenutku Tramp vadi parfem, kaže da je najbolja klasa i daje ga Džolaniju, pritom prskajući ga po vratu, kao i potpredsednika Vensa.

"Muški parfem, najbolji. Evo šta ćemo da uradimo - samo uzmi to, Džo. A drugi za tvoju suprugu. Koliko ih imaš? Samo jednu?", nasmejao se Tramp i okrenuo se prisutnima:

"Pa, sa vama momci, nikad se ne zna".

Tramp je nakon tog sastanka rekao i da je Al-Šara izuzetno jak tip.