TRAMP POSLAO PORUKU PREDSEDNIKU IZRAELA: Pomilujte ga, bio je IMPOZANTAN I ODLUČAN PREMIJER
Američki predsednik Donald Tramp zatražio je od izraelskog predsednika Isaka Hercoga da odobri potpuno pomilovanje izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu u njegovom tekućem suđenju za korupciju.
U pismu koje je distribuirao portparol izraelskog predsednika, Tramp je napisao: „Ovim vas pozivam da u potpunosti pomilujete Benjamina Netanijahua, koji je bio impozantan i odlučan premijer u ratno vreme, a sada vodi Izrael u vreme mira, što uključuje moj kontinuirani rad sa ključnim liderima Bliskog istoka kako bi se svetu dodalo mnogo novih zemalja koje menjaju Abrahamov sporazum.“
Optužbe Benjamina Netanijahua, tvrdi da je nevin
Netanijahu se suočava sa optužbama za prevaru, podmićivanje i zloupotrebu poverenja u tri odvojena slučaja koja su započeta tokom prvog Trampovog mandata. On se izjasnio da nije kriv i tvrdi da je nevin. Netanjahu trenutno svedoči na sudu u okviru suđenja.
„Iako apsolutno poštujem nezavisnost izraelskog pravosudnog sistema i njegove zahteve, verujem da je 'slučaj' protiv Bibija, koji se dugo borio uz mene, uključujući i protiv veoma teškog protivnika Izraela, Irana, političko, neopravdano krivično gonjenje“, napisao je Tramp u pismu.
