TURSKA JAČA ČELIČNU KUPOLU, U PITANJU JE OGROMNA INVESTICIJA: Erdogan ne žali ni pare, od cifre će vam se zavrteti u glavi!
Turska nastavlja da razvija i unapređuje svoj složeni sistem protivvazdušne odbrane "Čelična kupola". U tom cilju, potpisan je dodatni ugovor sa domaćom namenskom kompanijom ASELSAN, vredan više od 1,1 milijarde evra.
ASELSAN, gigant turske odbrambene industrije i turska vlada potpisali su nove ugovore u ukupnoj vrednosti od 1,122 milijarde evra, odnosno 139.260 hiljada evra, pored tekućih projekata masovne proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane, prenosi portal CNNturk.com.
"Isporuke u okviru ugovora biće izvršene između 2027. i 2030. godine", navodi se u saopštenju kompanija ASELSAN.
O kakvom PVO sistemu je reč?
PVO sistem Čelična kupola, pušten je u rad u avgusta ove godine. U njemu se nalaze brojni raketni sistemi, radari, elektrooptički sistemi, komunikacioni moduli, komandne i kontrolne stanice i veštačka inteligencija, predstavlja mozak turske protivvazdušne odbrane.
PVO sistem Čelična kupola omogućava integrisano delovanje svih elemenata i oružja protivvazdušne odbrane unutar odbrambene strukture.
Kreiranjem objedinjene slike iz vazduha, PVO sistem Čelična kupola omogućava prenos snimaka operativnim centrima u realnom vremenu i, uz podršku veštačke inteligencije, njihovo predstavljanje donosiocima odluka.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Prenela: M. V.)