Slušaj vest

Turska nastavlja da razvija i unapređuje svoj složeni sistem protivvazdušne odbrane  "Čelična kupola". U tom cilju, potpisan je dodatni ugovor sa domaćom namenskom kompanijom ASELSAN, vredan više od 1,1 milijarde evra.

ASELSAN, gigant turske odbrambene industrije i turska vlada potpisali su nove ugovore u ukupnoj vrednosti od 1,122 milijarde evra, odnosno 139.260 hiljada evra, pored tekućih projekata masovne proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane, prenosi portal CNNturk.com.

"Isporuke u okviru ugovora biće izvršene između 2027. i 2030. godine", navodi se u saopštenju kompanija ASELSAN.

O kakvom PVO sistemu je reč?

PVO sistem Čelična kupola,  pušten je u rad u avgusta ove godine. U njemu se nalaze brojni raketni sistemi, radari, elektrooptički sistemi, komunikacioni moduli, komandne i kontrolne stanice i veštačka inteligencija, predstavlja mozak turske protivvazdušne odbrane.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan predstavio PVO sistem "Čelična kupola" Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

PVO sistem Čelična kupola omogućava integrisano delovanje svih elemenata i oružja protivvazdušne odbrane unutar odbrambene strukture.

Kreiranjem objedinjene slike iz vazduha, PVO sistem Čelična kupola omogućava prenos snimaka operativnim centrima u realnom vremenu i, uz podršku veštačke inteligencije, njihovo predstavljanje donosiocima odluka.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaZBOG STRAHA OD RUSA NEMCI NE ŽALE PARE: Kupuju izraelski raketni štit, sličnog Čeličnoj kupoli! Štite Poljsku, Rumuniju i Baltik!
2291687-profimedia0536464755-edit.jpg
PlanetaSNAŽNI RAKETNI BARAŽ TERORISTA UZEO PRVE ŽRTVE: Teško pogođeni južni izraelski gradovi Ašdod i Aškelon, poginuli penzioneri VIDEO
untitled1255362.jpg
PlanetaPRVE SLIKE SA MESTA PADA TURSKOG AVIONA Oglasilo se ministarstvo, ovo su najnoviji detalji (VIDEO/FOTO)
Turska ,avion ,nesreća
PlanetaU PADU TURSKOG AVIONA NEMA PREŽIVELIH Poginulo svih 20 članova posade i vojnog osoblja
Turska pad aviona Herkules C130