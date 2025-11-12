Aerodrom u prefekturi Ivata morao je da bude zatvoren na 90 minuta zbog divlje životinje koja se šetkala po pisti
POSLE PRETNJE PO JAPANCE, POSTALI PRETNJA I NA AERODROMIMA: Medved izašao na aerodromsku pistu, avioni prizemljeni (VIDEO)
Aerodrom u japanskoj prefekturi Ivata otvoren je ponovo nakon što su bili obustavljeni letovi zbog medveda koji se šetao po pistama.
Divlja životinja je primećena u oblasti oko piste na Hanamaki aerodromu danas oko 13.00 po lokalnom vremenu.
Letovi su se nastavili oko 14.30 časova, nakon što su aerodromski zvaničnici potvrdili da više ne postoji pretnja za bezbednost aviona.
Sve ovo se dešava nakon što su "nindža medvedi" pravili velike probleme Japancima.
(Kurir.rs/NHK/P.V.)
