Slušaj vest

Aerodrom u japanskoj prefekturi Ivata otvoren je ponovo nakon što su bili obustavljeni letovi zbog medveda koji se šetao po pistama.

Divlja životinja je primećena u oblasti oko piste na Hanamaki aerodromu danas oko 13.00 po lokalnom vremenu.

Letovi su se nastavili oko 14.30 časova, nakon što su aerodromski zvaničnici potvrdili da više ne postoji pretnja za bezbednost aviona.

Sve ovo se dešava nakon što su "nindža medvedi" pravili velike probleme Japancima.

(Kurir.rs/NHK/P.V.)

Ne propustiteSeverna MakedonijaMEDVED ISKASAPIO STARCA KOD SELA RILEVO: Čovek brao pečurke u šumi kada ga je napao opasni predator! Sve češći napadi divljih zveri
profimedia0665719801-copy.jpg
Severna Makedonija"NE TRČITE, ONI SU BRŽI!" Udruženje lovaca upozorilo na OVE zveri, ima ih sve VIŠE i više tokom jesenjih meseci: Ne vičite, ne provocirajte i NIKADA ne hranite!
1734694912_sjenica-ukleta-suma-fotorina_(4).jpg
PlanetaHOROR U ŠUMI! Berač pečuraka (70) pronađen mrtav s OTKINUTOM glavom! "Nindža medvedi" terorišu ljude po Japanu, sve više MRTVIH!
macrolepiota-procera-shutterstock-154752101.jpg
PlanetaNEVEROVATNO! MEDVED NAPAO STARICU U PRODAVNICI: Životinja lutala između rafova, policija je UPUCALA! (VIDEO, FOTO)
medved prodavnica.jpg