Lista iračkog premijera Mohameda Šije al Sudanija ubedljivo je pobedila na juče održanim parlamentarnim izborima, rekli su danas za Frans pres izvori bliski njegovoj političkoj stranci.

Šiitska lista Koalicije za rekonstrukciju i razvoj Mohameda Šije al Sudanija osvojila je "veliku pobedu", rekao je zvaničnik blizak iračkom premijeru dok su još dva bliska izvora rekla da je premijerova lista osigurala 50 mesta u Parlamentu i tako postala glavni blok u njemu.

Iračka izborna komisija treba tokom večeri da objavi prve zvanične rezultate ovih šestih izbora u zemlji od pada Sadama Huseina.

Građani Iraka juče su glasali na parlamentarnim izborima, koje su obeležile stroge mere bezbednosti i bojkot jednog od glavnih političkih blokova u zemlji. Izbore je bjkotovao popularni šiitski pokret Sadristi, koji predvodi uticajni sveštenik Muktada el Sadr, a njegova koalicija je osvojila najviše mesta u parlamentu na izborima 2021. godine, da bi se povukla posle neuspešnih pregovora o formiranju vlade zbog sukoba sa rivalskim strankama.

Sudani koji se nada da će osvojiti drugi mandat na mestu premijera nametnuo se na iračkoj političkoj sceni po dolasku na vlasti pre tri godine zahvaljujući alijansi koja okuplja šiitske partije ifrakcije vezane za Iran.

Izlaznost na juče održanim izborima je prema izbornoj komisiji prešla 55 odsto, što je neočekivani procenat za ove izbore koje pažljivo prate Teheran i Vašington, između kojih Bagdad nastoji da održi ravnotežu.

Ta neočekivana izlaznost označava nagli porast u poređenju sa istorijski niskih 41 odsto 2021. godine, posebno zato što je šiitski lider Moktada el Sadr, čiji je pokret osvojio najviše mesta na prethodnim parlamentarnim izborima, ovog puta pozvao na bojkot glasanja.

Izbori otvaraju put za određivanje novog predsednika, uglavnom počasna funkcija rezervisana za predstavnika Kurda, i novog premijera koji je tradicionalno šiit, i kkoji se bira posle dugih pregovora.

Suniti će imati mesto predsednika parlamenta.

Pošto nije moguće da samo jedna lista osvoji apsolutnu većinu Sudani, ako bude potvrđena njeogva pobeda, treba da formira savez da osigura da ponovo bude izabran za premijera.

U prethodnim parlamentima većinski šiitske partije su sklopile kompromisni sporazum da rade zajedno i formiraju vladu.