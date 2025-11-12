Slušaj vest

Desetine pripadnika domorodačkih zajednica, u utorak su se probile u prostor gde se održava klimatski samit COP30 u Brazilu, sukobivši se sa obezbeđenjem na ulazu i zahtevajući odlučnije klimatske mere i zaštitu šuma.

Incident se dogodio oko 19.20 po lokalnom vremenu, neposredno nakon završetka konferencije za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj o dosadašnjim aktivnostima, prenosi brazilski portal „Globo“.

Domoroci pokušali da uđu u "Plavu zonu"

Demonstranti su pokušali da uđu u „Plavu zonu“, što je izazvalo sukob s obezbeđenjem. Kako bi sprečili dalje prodore, pripadnici obezbeđenja postavili su improvizovane barikade od stolova. Tokom sukoba, dvojica članova obezbeđenja zadobila su lakše povrede, a na objektu je pričinjena manja materijalna šteta, navodi britanski „Gardijan“.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se grupa starosedelaca, neki bez majica, u šorcevima i s perjanicama na glavama, kako provaljuju u salu i ruše predmete, dok se čuju povici i obezbeđenje pokušava da ih zaustavi.

Demonstranti su mahali transparentima i uzvikivali slogane dok ih obezbeđenje nije na silu izvelo napolje. Pripadnici vatrogasne službe u uniformama formirali živi zid ispred ulaza, kako bi sprečili novi upad.

Najmanje jedan muškarac koji nije starosedelac u tom području nosio je transparent na kojem je pisalo „Naše šume nisu na prodaju“. Drugi su nosili majice sa natpisom „ Juntos “ (Zajedno).

Sukobi su se ubrzo smirili, a demonstranti su se povukli sa mesta incidenta.

Očevici: Pripadnik obezbeđenja pogođen bubnjem

Oni su prethodno marširali u grupi od nekoliko stotina ljudi ka lokaciji COP30 u amazonskom gradu Belemu. Jedan od očevidaca je rekao da je pripadnik obezbeđenja pogođen bubnjem koji je bacio jedan od demonstranata, pri čemu je zadobio posekotinu na čelu.

Sekretar za organizaciju COP30, Valter Coreja, izjavio je da su odmah preduzete sve neophodne mere i naglasio da su Ujedinjene nacije (UN) obezbedile sve bezbednosne protokole za ovakve situacije.

"Svi protokoli bezbednosti su na snazi, a mi preduzimamo sve potrebne korake", rekao je on.