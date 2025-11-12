Slušaj vest

Južna komanda vojske Ukrajine saopštila je danas da su se povukle ukrajinske jedinice iz mesta Rivnopolje u Zaporoškoj oblasti na povoljnije položaje.

"U utorak kasno uveče, kao rezultat kompleksnog oštećenja od vatre na našim položajima u oblasti Rovnopolja, kako bi sačuvale živote osoblja, ukrajinske jedinice su se premestile na povoljnije linije", navodi se u saopštenju.

Ukrajinska vojska navela je da je neprijateljsko napredovanje zaustavljeno u tom pravcu.

Foto: DeepState

Žestoke borbe se nastavljaju i na drugim delovima linije borbenog kontakta na ovoj liniji fronta, dodaje se.

U izveštaju se takođe navodi da u Aleksandrovskom i Guljajpilskom pravcu u Zaporoškoj oblasti ruske snage ne prestaju sa masovnim granatiranjem, pojačavši napade u području naselja Privilne, Zeleni Gaj, Rivnopolje, Pavlivka, Vorone, Stepove i Novopavlivsko.

Ukupno je na tom pravcu zabeležen veliki broj sukoba.